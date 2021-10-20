Euro
10.848
0.2%
Dolar
9.3253
0.33%
Altın
533.31
0.89%
Borsa
1.431
0.11%
Bitcoin
596.300
3.16%
EXEN Coin
20.87
-0.47%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Antalya'da dükkan sahibini gülme krizine sokan hırsızlık olayı yaşandı

    Gözüne kestirdiği koltuğu alacağı sırada güvenlik kameralarını fark eden şahsın yaptığı provayı izleyen market sahibi, “Güle güle otursun ve kendi kaçışını izlesin” dedi.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da dükkan sahibini gülme krizine sokan hırsızlık olayı yaşandı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı, market sahibini güldürdü.

    Selim Erden isimli işletmeci, dükkanının önüne koltuk takımı bıraktı.

    Koltukları gözüne kestiren hırsızlık şüphelisi, harekete geçmeden önce güvenlik kameralarını atlatmak istedi.

    CEKETİYLE YÜZÜNÜ KAPATTI

    Plan yaptıktan bir süre sonra ceketiyle yüzünü kapatan hırsız, görünmeyeceğini düşünerek hızlı adımlarla geldiği dükkanın önünden koltukları aldı.

    Olay yerinden uzaklaşan hırsızın o anları ise saniye saniye kaydedildi.

    Antalya'da dükkan sahibini gülme krizine sokan hırsızlık olayı yaşandı VİDEO

    Antalya da dükkan sahibini gülme krizine sokan hırsızlık olayı yaşandı #1

    DÜKKAN SAHİBİ GÜLME KRİZİNE GİRDİ

    Sabah iş yerine gelen Erden, koltuğu göremeyince güvenlik kameralarını inceledi.

    Gülme krizine giren genç adam, şüpheliyi polise şikayet etmeye gerek duymadı.

    Antalya da dükkan sahibini gülme krizine sokan hırsızlık olayı yaşandı #2

    "POLİSE ŞİKAYET ETMEYE GEREK YOK"

    Olayı anlatan Selim Erden, “Şurada ufacık koltuk vardı, onda oturuyorduk. Sağ olsun arkadaş gece gelip almış. Kameradan dolayı herhalde kendini gizlemeye çalışmış. Alıp hızlıca kaçıyor bir de. Bir koltuk için polise şikayet etmeye gerek yok. Güle güle otursun, kendi kaçışını izlesin.” dedi.

    Antalya da dükkan sahibini gülme krizine sokan hırsızlık olayı yaşandı #3

    Antalya da dükkan sahibini gülme krizine sokan hırsızlık olayı yaşandı #4

    Antalya da dükkan sahibini gülme krizine sokan hırsızlık olayı yaşandı #5

    Antalya da dükkan sahibini gülme krizine sokan hırsızlık olayı yaşandı #6

    Antalya da dükkan sahibini gülme krizine sokan hırsızlık olayı yaşandı #7

    Antalya da dükkan sahibini gülme krizine sokan hırsızlık olayı yaşandı #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir