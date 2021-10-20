Gözüne kestirdiği koltuğu alacağı sırada güvenlik kameralarını fark eden şahsın yaptığı provayı izleyen market sahibi, “Güle güle otursun ve kendi kaçışını izlesin” dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı, market sahibini güldürdü.

Selim Erden isimli işletmeci, dükkanının önüne koltuk takımı bıraktı.

Koltukları gözüne kestiren hırsızlık şüphelisi, harekete geçmeden önce güvenlik kameralarını atlatmak istedi.

CEKETİYLE YÜZÜNÜ KAPATTI

Plan yaptıktan bir süre sonra ceketiyle yüzünü kapatan hırsız, görünmeyeceğini düşünerek hızlı adımlarla geldiği dükkanın önünden koltukları aldı.

Olay yerinden uzaklaşan hırsızın o anları ise saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da dükkan sahibini gülme krizine sokan hırsızlık olayı yaşandı VİDEO



DÜKKAN SAHİBİ GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Sabah iş yerine gelen Erden, koltuğu göremeyince güvenlik kameralarını inceledi.

Gülme krizine giren genç adam, şüpheliyi polise şikayet etmeye gerek duymadı.

"POLİSE ŞİKAYET ETMEYE GEREK YOK"

Olayı anlatan Selim Erden, “Şurada ufacık koltuk vardı, onda oturuyorduk. Sağ olsun arkadaş gece gelip almış. Kameradan dolayı herhalde kendini gizlemeye çalışmış. Alıp hızlıca kaçıyor bir de. Bir koltuk için polise şikayet etmeye gerek yok. Güle güle otursun, kendi kaçışını izlesin.” dedi.



