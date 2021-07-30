Yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kaldığı fark edilen Alman vatandaşı, Orman Genel Müdürlüğü işçileri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen adama ayran içirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan yangında, bir Alman vatandaşı alevlerin arasında kaldı.

Yaralı bir şekilde kurtarılmayı bekleyen Alman vatandaşının yardımına, Orman Genel Müdürlüğü işçileri yetişti.

YOLA ÇIKARILDI

Bölgede yapılan çalışmalar sırasında fark edilen yaşlı adam, yangının ortasından alınıp yola çıkarıldı.

Dumandan etkilenen yaşlı adam yere yatırıldı.

AYRAN İÇİRİLDİ

Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu görülen adam, bilincini kaybetmemesi için işçiler tarafından sürekli olarak konuşturuldu.

Bir yandan sağlık ekiplerine haber verilirken diğer yandan yaralı adama ayran içirildi.

Antalya’da dumandan etkilenen Alman vatandaşını işçiler kurtardı VİDEO



SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yaşanan anları anlatan bir orman işçisi, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerine teslim ettiklerini belirtti.