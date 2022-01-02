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    Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü: Polisi görünce tedirgin oldum

    Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü Hasan Hüseyin T., polisin takibi sonucu yakalanırken, arkamda 5-6 polis aracını görünce tedirgin oldum" dedi.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 03:20
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    Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü: Polisi görünce tedirgin oldum

    Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde polis ekipleri, 07 ADF 527 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin T.'yi(35) durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan Hasan Hüseyin T., kaçmaya başladı.

    3 KİLOMETRE SONRA DURDURULDU

    Polis ekipleri otomobili takibe başlarken, araç, 3 kilometre sonra Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı Yan yol üzerinde motorize yunus polisleri tarafından durduruldu. Ekipler, Hasan Hüseyin T.'yi otomobilden indirerek kelepçeledi.

    Antalya da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: Polisi görünce tedirgin oldum #1

    SÜRÜCÜ: 'TEDİRGİN OLDUM', POLİS: 'YAPTIĞIN YANLIŞ'

    Polis ekipleri ile sürücü Hasan Hüseyin T. arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti. Otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin T., "Polis ekiplerini görünce tedirgin oldum. Giderken arkama da bakınca 5- 6 polis ekibi olduğunu gördüm. Şimdi ben ne diyeyim" derken, yunus polisi ise sürücüye yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

    Antalya da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: Polisi görünce tedirgin oldum #2

    1.96 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Olay yerine gelen trafik polisleri Hasan Hüseyin T.'ye alkol testi yaptı. Alkolmetreye üfleyen Hasan Hüseyin T.'nin 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik polisleri Hasan Hüseyin T.'ye, 'Alkollü araç kullanma', 'Dur ikazına uymama' ve 'Trafiği tehlikeye düşürme' suçlarından işlem yaparken, yaklaşık 4 bin TL ceza uygulandı.

    Hasan Hüseyin T.'ye ait otomobil çekici ile otoparka kaldırıldı.

    Antalya da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: Polisi görünce tedirgin oldum #3

    Antalya da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü: Polisi görünce tedirgin oldum #4


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