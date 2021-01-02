Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, eşi, bebeği ve bakıcının bulunduğu aracıyla ortalığı birbirine katarken, bir polis ekibinin de kaza yapmasına yol açtı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde, 34 MLS 74 plakalı cipiyle avukat olduğu öğrenilen E. Y. D. (41), yanında eşi B. D., bebekleri ve bakıcıyla birlikte sokağa çıktı. Polisin Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan E. Y. D., onlarca ekibi peşine taktı.

20 DAKİKA SÜREN KOVALAMACADA YAKALANDI

Polis ile sürücü arasında yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından, E. Y. D.’nin kullandığı cip, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde yakalandı. Araçtan çıkartılan E. Y. D., polis tarafından ters kelepçelendi.

Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı-Video

"ALKOL KONTROLÜNDEN KAÇIYORUM" DEDİ

Polisin ‘Neden kaçıyorsun’ sorusuna, ‘Alkol kontrolünden kaçıyorum. Alkollüyüm ben tamam’ cevabı veren E. Y. D., ardından ekipler tarafından ekip otosuna bindirildi.

EŞİ DE POLİSİ UĞRAŞTIRDI

Eşinin gözaltına alındığını gören B. D. ise, polisleri uzun süre uğraştırdı. B. D., eşine bebeğinin gözü önünde kötü muamele uygulandığını ileri sürerek, ekiplere zor anlar yaşattı.

GAZETECİLERE DE ÇATTI

Ardından kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen B. D., “Kamera kaydı yapıyorsun. Hangi savcıdan arama kaydı aldın?” dedi. Gazetecilerin basın mensubu olduğunu söylemesi üzerine telefonu kulağına tutup uzaklaştı.

"NEDEN TERS KELEPÇE TAKIYORSUN, NE SUÇUM VAR"

Bu sırada ekip otosunda E. Y. D. ile bir polis memuru arasında diyaloglar yaşandı. E. Y. D., özgürlüğünün kısıtlandığını söyleyip, “Bana neden ters kelepçe yapıyorsunuz? Benim suçum mu var?” dedi.

"DUA ET, ARKANDAN DELİK DEŞİK ETMEDİLER"

Polis memuru ise, “Benden kaçarsan senin özgürlüğünü kısıtlarım. Sen 2 tane trafik polisinin ve bir ekip arabasının kaza yapmasına sebep oldun. Daha ne yapacaksın? Sen dua et arkandan delik deşik etmediler seni. Kaçıp yakalandıysan, sonucuna katlanacaksın. Devletin arabasına niye vuruyorsun? Vurmayacaksın, bekleyeceksin” diye karşılık verdi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Öte yandan E. Y. D.’nin daha önce birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Polis merkezine götürülen sürücü E. Y. D. ve B. D.’ye ,sokağa çıkması kısıtlaması ihlali, ters yönden araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanma, maske takmamak, polise mukavemette bulunmak suçlarından işlem yapılacağı bildirildi.