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    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı

    Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, eşi, bebeği ve bakıcının bulunduğu aracıyla ortalığı birbirine katarken, bir polis ekibinin de kaza yapmasına yol açtı.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 05:44
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 06:17
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    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde, 34 MLS 74 plakalı cipiyle avukat olduğu öğrenilen E. Y. D. (41), yanında eşi B. D., bebekleri ve bakıcıyla birlikte sokağa çıktı. Polisin Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan E. Y. D., onlarca ekibi peşine taktı.

    20 DAKİKA SÜREN KOVALAMACADA YAKALANDI

    Polis ile sürücü arasında yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından, E. Y. D.’nin kullandığı cip, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde yakalandı. Araçtan çıkartılan E. Y. D., polis tarafından ters kelepçelendi.

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı-Video

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı #1

    "ALKOL KONTROLÜNDEN KAÇIYORUM" DEDİ

    Polisin ‘Neden kaçıyorsun’ sorusuna, ‘Alkol kontrolünden kaçıyorum. Alkollüyüm ben tamam’ cevabı veren E. Y. D., ardından ekipler tarafından ekip otosuna bindirildi.

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı #2

    EŞİ DE POLİSİ UĞRAŞTIRDI

    Eşinin gözaltına alındığını gören B. D. ise, polisleri uzun süre uğraştırdı. B. D., eşine bebeğinin gözü önünde kötü muamele uygulandığını ileri sürerek, ekiplere zor anlar yaşattı.

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı #3

    GAZETECİLERE DE ÇATTI

    Ardından kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen B. D., “Kamera kaydı yapıyorsun. Hangi savcıdan arama kaydı aldın?” dedi. Gazetecilerin basın mensubu olduğunu söylemesi üzerine telefonu kulağına tutup uzaklaştı.

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı #4

    "NEDEN TERS KELEPÇE TAKIYORSUN, NE SUÇUM VAR"

    Bu sırada ekip otosunda E. Y. D. ile bir polis memuru arasında diyaloglar yaşandı. E. Y. D., özgürlüğünün kısıtlandığını söyleyip, “Bana neden ters kelepçe yapıyorsunuz? Benim suçum mu var?” dedi.

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı #5

    "DUA ET, ARKANDAN DELİK DEŞİK ETMEDİLER"

    Polis memuru ise, “Benden kaçarsan senin özgürlüğünü kısıtlarım. Sen 2 tane trafik polisinin ve bir ekip arabasının kaza yapmasına sebep oldun. Daha ne yapacaksın? Sen dua et arkandan delik deşik etmediler seni. Kaçıp yakalandıysan, sonucuna katlanacaksın. Devletin arabasına niye vuruyorsun? Vurmayacaksın, bekleyeceksin” diye karşılık verdi.

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı #6

    ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

    Öte yandan E. Y. D.’nin daha önce birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Polis merkezine götürülen sürücü E. Y. D. ve B. D.’ye ,sokağa çıkması kısıtlaması ihlali, ters yönden araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanma, maske takmamak, polise mukavemette bulunmak suçlarından işlem yapılacağı bildirildi.

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı #7

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı #8

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı #9

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı #10

    Antalya’da dur ihtarına uymayan sürücü, onlarca polisi peşine taktı #11

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