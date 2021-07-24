2’nci kattaki evinde temizlik yaparken kulaklığını bahçe tentesinin üzerine düşüren Çin uyruklu kadın, kulaklığını alabilmek için tentenin üzerine indi. Tentenin kopması ile kadın yere çakıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 47 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2’nci katında yaşayan Çin uyruklu Zhang Yuxi (32), evde temizlik yaparken kulaklığını bahçe tentesinin üzerine düşürdü.

Yuxi, balkondan sarkarak tente üzerine indi.

Tentenin kopması ile kadın bir anda yere çakıldı.

Komşuları kadının yerde hareketsiz yattığını fark edince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından kadını ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olay üzerine inceleme başlattı.

“BASMASI İLE AŞAĞI DÜŞMESİ BİR OLDU”

Turan Avcı isimli bir vatandaş olaya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Kulaklığını almaya çalışıyordu. Bayan orada bir şeyler ile uğraşıyordu. Kulaklığını almak için aşağı sarktı. İnerken ayağını tenteye basması ile aşağı düşmesi bir oldu. Biz de yardıma koştuk. Yetişemedik. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.”

Antalya’da düşen kulaklığını almak isterken yere çakıldı VİDEO

