Antalya’da düşük yapan kadın bebeğini çöpe attı

Cadde ortasında düşük yapan kadın, panikle bebeğini çöpe attı. Yapılan kontrollerde 5.5 aylık olduğu değerlendirilen cenin, kesin ölüm sebebinin araştırılması için morga kaldırıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Kazımözalp Caddesi S.A.'nın (35) kanlı bir şekilde dolaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, genç kadına ne olduğunu sordu.

S.A. ifadesinde cadde üzerinde düşük yaptığını ve çocuğunu çöpe attığını söyledi. Bunun üzerine çevrede bulunan çöplerde arama yapan ekipler, kadının 50 metre uzaklığında bulunan çöp içerisine atılmış 5.5 aylık cenini gördü.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Cenin, olay yerine gelen doktor tarafından çöpün içerisinden alınarak, kesin ölüm nedenin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen kadın ise olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.