Petrol
105.53
3.00%
Euro
16.22
0.87%
Dolar
15.34
0.61%
Altın
914.17
1.30%
Borsa
2476
-0.56%
Bitcoin
500.049
2.03%
BTXN Coin
13.35
-8.37%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Antalya’da e-ticaret üzerinden, çalıştığı mağazayı 217 bin TL dolandırdı

    Farklı internet siteleri üzerinden aldıklarını, kargoya verileceği sırada iptal ederek çalıştığı firmayı 217 bin TL zarara uğratan M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • 11.05.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 14:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da e-ticaret üzerinden, çalıştığı mağazayı 217 bin TL dolandırdı

    Antalya’da bir elektronik eşya mağazasında çalışan şahıs, uyguladığı dolandırıcılık yönetemiyle mağazayı zarara uğrattı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda, ürünlerin farklı internet alışveriş siteleri üzerinden sipariş edildiği, daha sonra yapılan iptal işleminin ise kargo aşamasında yapıldığı için sisteme geç düştüğü belirlendi.

    Sipariş iptalinin sisteme geç düşmesinden faydalandı

    İHA’nın haberine göre; bu yüzden kargo firması yetkilileri tarafından ürünün teslim edildiği, firmanın bu yöntemle toplamda 217 bin TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

    Siparişi oluşturup sonradan iptal ederek ürünleri teslim alan şahsın ise iş yeri çalışanı M. K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

    Evinden elektronik eşyalar çıktı

    Olayın anlaşılması üzerine 10 Mayıs Salı günü, şüpheli M.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Şahsın evinde yapılan aramalar neticesinde 20 adet elektrikli, elektronik ev eşyaları ele geçirildi.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K. isimli şüpheli şahıs, adliyeye sevk edilecek.

    Antalya’da e-ticaret üzerinden, çalıştığı mağazayı 217 bin TL dolandırdı #1


    İlginizi Çekebilir

    Joe Biden: Güçlü bir AB herkes için iyidir
    Dünya

    Joe Biden: Güçlü bir AB herkes için iyidir

    Çin, Omicron vakalarıyla mücadele ediyor
    Dünya

    Çin, Omicron vakalarıyla mücadele ediyor

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Görüş Bildir