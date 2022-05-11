Antalya’da e-ticaret üzerinden, çalıştığı mağazayı 217 bin TL dolandırdı

Farklı internet siteleri üzerinden aldıklarını, kargoya verileceği sırada iptal ederek çalıştığı firmayı 217 bin TL zarara uğratan M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya’da bir elektronik eşya mağazasında çalışan şahıs, uyguladığı dolandırıcılık yönetemiyle mağazayı zarara uğrattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda, ürünlerin farklı internet alışveriş siteleri üzerinden sipariş edildiği, daha sonra yapılan iptal işleminin ise kargo aşamasında yapıldığı için sisteme geç düştüğü belirlendi.

Sipariş iptalinin sisteme geç düşmesinden faydalandı

İHA’nın haberine göre; bu yüzden kargo firması yetkilileri tarafından ürünün teslim edildiği, firmanın bu yöntemle toplamda 217 bin TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Siparişi oluşturup sonradan iptal ederek ürünleri teslim alan şahsın ise iş yeri çalışanı M. K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Evinden elektronik eşyalar çıktı

Olayın anlaşılması üzerine 10 Mayıs Salı günü, şüpheli M.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şahsın evinde yapılan aramalar neticesinde 20 adet elektrikli, elektronik ev eşyaları ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K. isimli şüpheli şahıs, adliyeye sevk edilecek.