Antalya'da, eczaneye pompalı tüfekle saldırdı

Alacağı olduğunu ileri sürdüğü eczaneye pompalı tüfek ile saldırıp toplam 14 el ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde, elindeki pompalı tüfeği ateşleyerek bir eczaneye giren Ali Y., çalışanlara eczacının yakını olan R.T.'den alacağı olduğunu söyleyerek, borcun ödenmesini istedi.

Bunun üzerine olumsuz yanıt alan şahıs, pompalı tüfeği eczanenin içinde ateşledi.

DIŞARI ÇIKARAK, ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

Daha sonra dışarı çıkan saldırgan, eczaneye doğru ateş etmeyi sürdürdü. Eczane çalışanları ile müşterilerin büyük panik yaşadı.

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SALDIRGAN YAKALANDI

Kaçan saldırgan gelen polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Ali Y., polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Eczane ile çevresinde yapılan incelemede de Ali Y.'nin haznesindeki fişekler bitince tüfeğini tekrar doldurduğu ve toplam 14 kez ateşlediği saptandı.

"DAHA ÖNCE TAŞLAMIŞTI"

Eczacı Ayşe Baygut İnal, olay anında eczanede olmadığını belirterek, "Ablamın kocasının ağabeyinin alacaklısı iş yerime gelip, alacağı olduğunu belirterek para istemiş. Daha önce de aynı şahıs taşla iş yerimin camını kırmıştı. Bizden para alamayacağını anlayınca öfkesinden midir nedendir iş yerimin içerisinde silahla ateş etmiş. Olayın bizimle hiçbir alakası yok. İçeride çalışanlar ve hastalar varmış. Hastaları dışarı çıkarmış, çalışanların gözüne baka baka silahla sıkmış. Çalışanlar da masanın altına saklanmış. Arka bölümden dışarı kaçmış. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

"GEREKLİ CEZAYI ALMASI İÇİN HER ŞEY YAPILACAK"

Olayı duyar duymaz eczaneye gelen Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin de "Sağlıkta şiddet maalesef devam ediyor. Eczaneler 7 gün 24 saat kamu hizmeti yapan, vatandaşın ilaca hızlı ve sağlıklı ulaşabilmesi için fedakarca hizmet eden birinci sınıf sağlık hizmet sunucularıdır. Failin gerekli cezayı alması için Antalya Eczacı Odası olarak gerekli her şey yapılacaktır. Konunun takipçisi olacağımızı bütün eczacılık camiasının ve kamuoyunun bilmesini isteriz. Bu iğrenç saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan yaşanan korku dolu o anlar ise eczanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.