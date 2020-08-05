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- Antalya'da, eczaneye pompalıyla saldıran şahıs tutuklandı
Antalya'da, eczaneye pompalıyla saldıran şahıs tutuklandı
- İHA
- 05.08.2020 - 17:35
- Güncelleme : 05.08.2020 - 17:35
Antalya'nın Serik ilçesinde, elindeki pompalı tüfeği ateşleyerek bir eczaneye giren Ali Y., çalışanlara eczacının yakını olan R.T.'den alacağı olduğunu söyleyerek, borcun ödenmesini istemişti.
Bunun üzerine olumsuz yanıt alan şahıs, pompalı tüfeği eczanenin içinde ve dışında defalarca ateşlemişti.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Eczanede bulunan 2 personel korku dolu anlar yaşarken, can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından kaçan şüpheli Ali Y. yakalandı.
‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklanan şüphelinin, ifadesi de ortaya çıktı.
Antalya'da, eczaneye pompalı tüfekle saldırdı
"ALKOLLÜYDÜM, AMACIM KORKUTMAKTI"
Olay saatinde alkollü olduğunu söyleyen Ali Y., “Eczane sahibinin kardeşinin kocasının kardeşinin bana borcu vardı, ödemedi. Ben de korkutmak amaçlı saldırdım.” dedi.