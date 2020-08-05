Antalya'da, eczaneye pompalıyla saldıran şahıs tutuklandı

Alacağı olduğunu ileri sürdüğü eczaneye pompalı tüfek ile kurşun yağdıran şahıs, ifadesinde alkollü olduğunu ve korkutmak amaçlı saldırdığını söyledi.