Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. 8 aracın karıştığı kazada, 1'i hamile kadın ve oğlu olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde 39 yaşındaki Metin Uluğ'un kullandığı 07 AJT 970 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

8 aracın karıştığı kazada, İran vatandaşı hamile bir kadın ve 6 yaşlarındaki çocuğu ile 4 kişi yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞTU

Kazaya neden olan sürücü Metin Uluğ, polis tarafından ekip otosuna alındı. Trafik ekiplerince alkol muayenesi yapılan Uluğ'un ehliyetine, daha önce uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan dolayı mahkeme kararıyla süresiz el konulduğu belirlendi.

İFADESİ ALINACAK

Uluğ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'da ehliyetine el konulan sürücü, zincirleme kazaya sebep oldu ViDEO

"KAÇMAYA İSTEDİK AMA YAPACAK BİR ŞEY YOKTU"

Kazaya karışan sürücülerden Onur Keskin, "Kırmızı ışıkta beklerken arkadan bir aracın geldiğini fark ettik. Işıkta bekleyen araçlara çarparak geliyordu. Kaçmak istedik. Ancak yapacak bir şey yoktu" dedi. Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.





















