Antalya'da ehliyetsiz çocuk sürücüye ceza

- Antalya'da, ehliyetsiz bir çocuğun kullandığı plakasız ve abartılı egzozlu motosiklet, polis ekipleri tarafından durduruldu.
- Aracın sürücüsü ve sahibine 63 bin 326 TL ceza verildi.
- Motosiklet trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.
Antalya Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı Yunus timleri, 75. Yıl İlköğretim Okulu yönetiminin tehlike arz eden motosiklete yönelik ihbarı üzerine harekete geçti.
Okul önünde durdurulan motosikleti kullanan küçük yaştaki Mert Kaymaz’ın sürücü belgesinin bulunmadığı, motosikletin plakasız olduğu ve aynalarının takılı olmadığı tespit edildi.
SONRADAN PLAKA TAKTILAR
Ayrıca motosikletin, abartı egzoz nedeniyle gürültü kirliliğine sebep olduğu belirlendi. Sonradan getirilip takılan plaka ise cezayı azaltmaya yetmedi.
CEZA KESİLDİ
Tespit edilen kusurlar nedeniyle motosiklet sürücüsü ile araç sahibine toplam 63 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.
Trafik ekipleri tarafından trafikten menedilen motosiklet, çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.