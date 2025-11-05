Antalya'da ehliyetsiz çocuk sürücüye ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı Yunus timleri, 75. Yıl İlköğretim Okulu yönetiminin tehlike arz eden motosiklete yönelik ihbarı üzerine harekete geçti.

Okul önünde durdurulan motosikleti kullanan küçük yaştaki Mert Kaymaz’ın sürücü belgesinin bulunmadığı, motosikletin plakasız olduğu ve aynalarının takılı olmadığı tespit edildi.

SONRADAN PLAKA TAKTILAR

Ayrıca motosikletin, abartı egzoz nedeniyle gürültü kirliliğine sebep olduğu belirlendi. Sonradan getirilip takılan plaka ise cezayı azaltmaya yetmedi.

CEZA KESİLDİ

Tespit edilen kusurlar nedeniyle motosiklet sürücüsü ile araç sahibine toplam 63 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik ekipleri tarafından trafikten menedilen motosiklet, çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.