Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde, Doğan T. ile Fatma K. arasındaki ejder meyvesi bahçesi üzerindeki anlaşmazlık karakolda son buldu. İkili arasındaki tartışma anları, kameraya yansıdı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi 1238 Sokak üzerinde ikamet eden Fatma K., 2017 yılında M.D. isimli bir şahısla ortak olarak ejder meyvesi üretimi işine girdi.

10 Haziran 2021’de M.D.’nin oğlu olduğunu söyleyen Doğan T., seraya gelip Fatma K’nin ödeme yapmadığını iddia ederek işin başına geçti.

İkili arasında sera konusundaki anlaşmazlıklar, zaman içinde büyüdü.

Yaşanan ilginç tartışma anlarından biri ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİRBİRLERİNİ KAYDETTİLER

Görüntülerde hem Fatma K.’nin hem Doğan T.’nin birbirini kameraya aldığı görüldü. Doğan T., Fatma K.’nin yanına giderek, “Şu anda can güvenliğim yok ve elinde çapayla bekleyen bir insan var. Ben meyveleri alacağım, can güvenliğim olmadığı için görüntü alıyorum. Şimdi alıyorum meyveleri ama korkuyorum. Aynı zamanda buranın sahibi babamla da iletişime geçtim. Bana yaklaşıyor. Lütfen yaklaşma, korkuyorum.” sözleri ifadelerini kullandı.

Aynı anda Doğan T.’yi kayda alan Fatma K.’nin cep telefonu görüntülerinde ise, “Ben de çok korkuyorum. Şikayetçi oldum kendisinden.” dediği duyuldu.

Polise giden Fatma K. ile Doğan T., birbirinden şikayetçi oldu.

Antalya’da, ejder meyvesi yüzünden çıkan tartışma karakolda bitti VİDEO



OĞLU OLARAK TANITTI

Fatma K. olaya ilişkin ifadelerinde, 2017 yılında M.D. isimle kişiyle ortaklaşa hobi bahçesi işine girdiklerini, ardından 2019 yılında M. D.’nin kendisine işi yapmayacağını söyleyerek maddi desteği kestiğini ve kendi imkanlarıyla bahçeyi geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

M.D. ile Nisan ayında tekrar birlikte çalışmaya başladıklarını aktaran Fatma K., Doğan T. ile o zaman tanıştıklarını ve M.D.’nin Doğan T.’yi kendisine oğlu olarak tanıttığını belirtti.

“SÜREKLİ ŞİKAYETÇİ OLDUM BU KİŞİDEN”

Doğan T.’nin daha önce birçok kez kendisini video ile kayda aldığını ve kendisine sürekli mobbing uyguladığını ileri süren Fatma K., sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü:

“Sürekli kayda alıyor, benim memurluğumdan dem vurup, ‘sizi memuriyetten attırırım’ gibi tehditler savuruyor. Neden böyle bir şey yaptığını anlamadım. Beni dolandırdı demiş ama orada yaşayan birilerini nasıl dolandırabilirim? Bir gün öncesi yine kayda alıyordu. Sürekli şikayetçi oldum bu kişiden.





“BEN O SIRADA POLİSİ BEKLİYORDUM”

Videodan önce geldi, kamera kaydına alacağını söyledi. Ben o sıra polisi bekliyordum. Masada oturuyordum. O anda, ‘çalmış olduğu meyveleri alıyorum’ dedi. O meyveleri İstanbul’daki çocuklarıma götürecektim. Onu alıp koşmaya başladı.

“SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM KOŞMAYA BAŞLADIM”

O anda hangi anne olsa aynı şeyi yapar. Çocuklarıma götürecek olduğum meyveyi alıp koşturunca, sinir krizi geçirdim ve arkasından koşmaya başladım. Cinnet geçirdim o an, ne dediğimi bilmiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben aslında çok sakin birisiyim ama ilk defa bu kadar kendimden geçtiğimi ve bağırdığımı hatırlıyorum.

“TELEFON İLE TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİM”

Ben orada sadece telefonla taciz ettiğini söyledim. Orada yanlış anlaşılma var. ‘İmdat, yetişin bakın yine telefonla taciz ediyor’ diye bağırdım. Bundan sonrasını hukuk çözecek. Ben adalete güveniyorum. Yalnız yaşayan bir kadın üzerine oynanan mobbing var. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım.”