Antalya'da ekiplerin "ceset" devriyesi Antalya’da son 1 haftada kıyıya vuran 8 ceset vakası ardından Akdeniz açıkları ekipler tarafından taranmaya başlandı.

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İHA

Antalya'da son 1 haftada 8 kişinin cesedi bulundu...

Yaşanan bu durumun ardındanAntalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi ekipleri alarma geçti.

Kaleiçi Yat Limanı’ndan çıkış yapan çok sayıda bot, Akdeniz açıklarını araştırmaya başladı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı çalışmalara havadan da destek verilirken ekipler, ara vermeden hem kıyı hem de açığı kademeli olarak didik didik taradı.

80-90 Suriyelinin bindiği botun battığına yönelik değerlendirmeler

Konuyla ilgili Antalya Valiliği'nin daha önceki açıklamasını hatırlatan Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 2,5-3 ay önce Lübnan’da bir gemiye 80-90 kadar Suriyelinin bindiğini, Akdeniz açıklarına ilerleyen gemiden haber alınamadığını ve battığı yönünde değerlendirmeler olduğunu söylemişti.

"Kıyafetlerden ve ayakkabılardan Suriye imalatı olduğunu anlıyoruz"

Bu değerlendirmelerden yola çıkarak hava muhalefeti, akıntı gibi sebeplerden dolayı Antalya kıyılarına vurduğu yönünde düşüncelerini olduğunu aktaran Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, "Kıbrıs’ta da 3-4 ceset vurmuş. Üzerindeki kıyafetlerden, ayakkabılardan Suriye imalatı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla o yönde bir değerlendirmemiz var. İlgili birimlerde konu ciddi bir şekilde takip ediliyor.

Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi araç gereçleriyle sürekli denizde tarama halinde, çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar rastlayamadık. Uluslararası sularda devletimiz tüm imkanlarıyla, ilgili devletlerle birlikte koordineli bir şekilde yürütecektir diye düşünüyorum." diye konuşmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)