Antalya’da elbiseleriyle denize girdi, kafasını defalarca yere vurdu

Alkollü şahıs, önce elbiseleriyle denize girdi ardından çıkarıldığı yerde kafasını defalarca betona vurdu. Bununla da yetinmeyen şahıs, ambulansta kendini tokatladı. Ekipler adeta ecel terleri döktü.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahilinde sabah saat 10.00 sıralarında Ali Cengiz D.'nin (37) elbiseleri ile denize girdiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİSTEN KURTULMAK İSTEDİ

Kıyıda elbiseleri ile deniz içerisinde oturan Ali Cengiz D., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alınarak karaya çıkarıldı.

Daha sonra bir banka alınan Ali Cengiz D.’nin üzerine battaniye örtüldü.

Bu sırada Ali Cengiz D., zaman zaman polis ekiplerinden kurtulmak isteyerek denize doğru yöneldi.

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KAFASINI YERE VURDU

Polis ekipleri tarafından yakalanan Ali Cengiz D., tekrar banka oturtuldu.

Ali Cengiz D. bir süre sonra da kendisini yere attı ve kafasını defalarca betona vurdu.

Polis ekipleri tarafından yerden kaldırılan Ali Cengiz D., olay yerine gelen sağlık çalışanlarına teslim edildi.

SAGLIKÇILAR DA SAKİNLEŞTİREMEDİ

Ali Cengiz D., ambulans içerisinde de kendisini tokatlamaya başladı.

Ali Cengiz D.’yi sakinleştiremeyen sağlık çalışanları, yanlarına bir polis alarak onu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.