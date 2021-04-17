- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da elektrikli bisikletiyle dereye uçan Rus kadın ölümden döndü
Antalya'da elektrikli bisikletiyle dereye uçan Rus kadın ölümden döndü
- İHA
- 17.04.2021 - 17:13
Antalya’nın Manavgat ilçesi Kumköy-Evrenseki mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte elektrikli bisiklet kiralayan ve iş yerine gelen Rus uyruklu Khastaeva Xactaeba isimli kadın turist, 07 ACB 176 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete binerek çalıştırdığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip Ilıca Deresi'ne uçtu.
KAYALIKLARA ÇARPARAK KANALA DÜŞTÜ
4-5 metre yükseklikten kayalıklara çarparak kanala düşen elektrikli bisikleti kullanan Khastaeva Xactaeba, düştüğü yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 sağlık ekibi ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Rus turistin dereden çıkarılarak sedyeye konması sırasında yanına gelen arkadaşı elini tutarak teselli etmeye çalıştı.
Rus turist, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.