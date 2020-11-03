Antalya'da elinde birayla motosiklet kullandı

Kısa süre önce elinde içki dolu bardakla motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan uslanmaz sürücü, bu kez de bira kutusuyla yine motosiklette görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Antalya’nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda elinde içki dolu bardakla motosiklet kullanan Abdulrıza I., başka bir araçtaki kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Abdulrıza I.'ya ulaşarak, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'kask takmamak'tan toplam 2 bin 605 TL para cezası uygulamıştı.

Abdulrıza I., ifadesinde iş çıkışı eğlence olsun diye böyle bir hareket yaptığını söylemişti.

Uslanmaz sürücü birayla motosiklet kullandı İZLE

“DAYI POZ VER”

Uslanmaz sürücü, yine motosiklet üzerinde bu kez bira kutusuyla görüntülendi. Seyir halinde olan otomobilden vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde Abdulrıza I.'nın, kasksız ve tek eliyle motosikleti kullandığı, diğer elinde ise bira kutusunun olduğu görüldü.

Kayda alan kişinin, Abdulrıza I.'ya "Dayı poz ver poz. Ekstrayla gidiyor" sözleri görüntülere yansıdı.