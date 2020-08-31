Antalya'da engelli eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis cezası istendi

Yüzde 70 engelli olan eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldüren cani kocanın alacağı ceza, bir sonraki duruşmada belli olacak.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1771 Sokak'taki gecekonduda okula gitmek için uyanan 11 yaşındaki Y.B., aynı odada kaldığı annesi yüzde 70 ortopedik engelli 45 yaşındaki İnan Berak'ı göremeyince salona bakmak istedi.

Ancak Y.B., odasının kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Küçük çocuk, elbise askısıyla kapıyı açınca annesini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Y.B. hemen yan evdeki anneannesine haber verdi.

KAPININ ZORLANMADAN AÇILDIĞI BELİRLENDİ

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. 4 yerinden bıçaklandığı belirlenen İnan Berak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, kapının zorlanmadan açıldığını, evdeki televizyonun ise verandanın altına bırakıldığını belirledi.

KOCA TUTUKLANDI, EMEKLİ MEMUR 3 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine ekipler, İnan Berak'ın eşi Mehmet Berak ile kardeşi emekli infaz koruma memuru H.B.'yi gözaltına altı. Mehmet Berak ve kardeşi H.B., sevk edildiği Antalya 1'inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. H.B., tutukluluğa itirazın ardından 3 ay sonra tahliye edildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ

Geçen yıl 24 Eylül'de işlenen cinayete ilişkin Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın duruşmasında, savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanığın delil yetersizliğinden 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle değil, 'eşe karşı kasten öldürmek'ten ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.