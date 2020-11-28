Antalya'da engelli dilenciler, polisi görünce bastonları bıraktı

Mendil satma bahanesiyle yürüme engelli numarası yaparak dilenen Yavlak kardeşler, polis ve zabıtayı karşılarında görünce bir anda normal yürümeye başladı. Dilencilerin o anları kameralara yansıdı.

Manavgat Çevreyolu Otogar kavşağında dilenen ve sürücülere kendilerini acındırmak için topal numarası yapan 2 dilenci kardeş bu kez baltayı taşa vurdu.

Devriye görevi sırasında kavşakta dilenen 2 kişiyi gören Manavgat Asayiş Büro Amirliği ekibi, normal vatandaşmış gibi dilencilere yaklaşırken, mendil satmak bahanesiyle araca yaklaşan dilenci, araçtakilerin "Biz polisiz. Geç şöyle kenarda görüşelim’ sözleriyle şaşkına döndü.

POLİSLERİ GÖRÜNCE İYİLEŞTİLER

Necmettin Yavlak (61) ve Kerim Yavlak (53) olduğu belirlenen dilencilerin polis ekiplerini görünce bir anda ayağının düzeldiği ve normal yürümeye başladığı görüldü.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yolun karşısında dilenen kardeş dilenciyi de yakaladı.

Her iki dilencinin de yürüme engelli olmadığı sürücülere kendilerini acındırmak için numara yaptıkları belirlendi. Kardeş dilenciler, görüntü alan basın mensuplarına kendilerini çekmeye hakkı olmadığını belirterek tepki gösterdi.

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ZABITA CEZA YAZDI

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, daha önce de defalarca ceza yazdıkları dilencilere ceza yazarken Manavgat’ı hemen terk etmelerini istedi.

Gidecek araçları olmadığını söyleyen dilenciler, zabıta aracıyla Manavgat otogarına bırakıldı.

OTOMOBİLLERİNE BİNİP GİTTİLER

Necmettin ve Kerim Yavlak isimli kardeş dilenciler, otogarda zabıta ve polislerin olay yerinden ayrılmalarını takip ettikten sonra sokakta park halindeki otomobillerine binerek ayrıldı.