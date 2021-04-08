Antalya'da 'Kardeşimizden boşan' diyerek eniştelerini acımasızca darbeden kardeşler tutuklandı. Aile, canlı yayında birbirine girdi.

Antalya'nın ​Kepez ilçesinde 5 yıldır evli olan E.U. ve Ahmet Asrav arasında çıkan tartışma sonucu E.A.'nın ailesi çiftin boşanmasını istemişti.

Çift boşanmak istemediklerini söyleyince, ağabeyler M. U. ve A.U., Ahmet Asrav'ı iş yerinde öldürüseyi darbetmişti.

Ahmet Asrav'ın ailesine de saldıran kardeşler, daha sonra tutuklanarak cezaevinin yolunu tutmuştu.

AİLE CANLI YAYINA BAĞLANDI

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından tutuklanan kardeşlerden M.U.'nun eşi E.U., anne F.U. ve kızları E.A. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlandı.

E.U., enişteye uygulanan şiddet olayının perde arkasını anlattı. Eniştenin sabıkalı olduğunu söyleyen U., önceden yaralama olayında tutuklandığını belirtti.

Antalya'da eniştelerini dövüp, vücuduna kaynar su döktüler

"KIZIM SÜREKLİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR"

Anne F. U. ise kızının damadı tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını, son tartışma esnasında da darbedildiğini anlattı.

Açıklamaların ardından yayına bağlanan E.A. ise ailesiyle arasının iyi olmadığını belirtti. Sonra da yapıcı olmadığını söylediği ailesini suçladı.

ANNE, DAMATLARI TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Eşiyle son tartışmalarında yaşanan şiddet için ise “Kışkırttığım için bana vurdu.” ifadesini kullandı. A.’nın şiddet gördüğü eşini savunması üzerine anne, kızının baskı altında olduğunu söyleyerek, damatları tarafından tehdit edildiklerini anlattı.

Antalya'da eniştelerini döven ailenin canlı yayın tartışması VİDEO