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    Antalya'da epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı

    Antalya’da seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren motosiklet sürücüsü, üç kez ölümden kıl payı kurtuldu.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 15:17
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    Antalya'da epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Meltem B. isimli motosiklet sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu bulvar üzerinde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi.

    Kontrolünü kaybeden sürücü önce kontrolsüz şerit değiştirirken, solundaki bir araca sıfır mesafede yaklaşıp son anda sağa kaçtı, ardından kontrolsüz şekilde sol şeride geçip,  çift yönlü bulvarın orta bölümündeki demir korkuluklara çarptı.

    ARACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

    Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yere düştü. Korkuluklar sayesinde karşı taraftan gelen aracın altında kalmaktan kurtulan kadın, arkadan gelen bir cipin altında kalmaktan da sürücünün dikkati sayesinde son anda kurtuldu.

    Cip santimler farkıyla yerde yatan sürücünün yanından geçip durmayı başardı. İhbarının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı.

    Antalya'da epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı VİDEO

    Antalya motosiklet kaza

    HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

    Kazayı hafif yaralarla atlatan Meltem B., ambulansta tedavi altına alındı. Meltem B.’nin, epilepsi nöbeti geçirdiğini ancak iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.

    Antalya motosiklet kaza

    Antalya motosiklet kaza

    Antalya motosiklet kaza

    Antalya da epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kaza anı #5

    Antalya motosiklet kaza

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