Antalya'da, escort çağrılan mekanlarda gasp yapan şahıslar yakalandı

Escort olarak gittiği yerlerde bilerek tartışma çıkaran kadınla silahla gasp yapan 4 iş birlikçi yakalandı. Tutuklanan şahıslar, cezaevine gönderildi.

Antalya’da, escort olarak gittiği yerlerde kavga çıkarıp iş birlikçileri ile gasp yapan kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi.

İddiaya göre, 29 Mayıs Pazar günü saat 01.00 sıralarında, L.Y. ve Y.E.A. isimli şahısların Kepez İlçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan mekana çağırdıkları escort kadın özellikle tartışma çıkardı.

Olay üzerine kadının telefonla görüşme yapmasının ardından, silahlı iki erkek şüpheli, tehdit yoluyla mağdurlardan 500 lira alıp kaçtı.

Tartışma çıkardı, silahlı tehdit yoluyla gasp yaptı

S.F. isimli başka bir şahsın da aynı gün saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan ikamete escort çağırdığı, gelen kadına 1.500 TL para verdikten sonra kadının özellikle tartışma çıkardığı, aynı yöntemle gelen silahlı iki erkek şahsın kapıyı kırarak içeri girdikleri ileri sürüldü.

Darbedilen S.F., silahlı tehditle verdiği para haricinde, biriktirmiş olduğu yaklaşık 5 bin TL parasının da gasbedildiğini belirterek şahıslardan şikayetçi oldu.

Şüphelilerin kimlikleri belirlendi

İHA’nın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri tarafından yapılan detaylı ve kapsamlı saha ve alan çalışmaları ile kamera görüntüleri incelemeleri neticesinde, ikametlere gelen escort şahsın R.Y. olduğu, özellikle müşteriler ile tartışma çıkarttığı, sokak içerisinde ticari taksi ile kendisini bekleyen şahısları aradığı belirlendi.

Ellerinde silah ile mekanlara giren şahısların ise E.A ve Y.C. olduğu belirlendi.

R.Y.’yi tüm adresle taşıyan ve silahlı şahıslar ile araç içerisinde bekleyen şahsın ise şüpheli Ö.P.A. isimli şahıs olduğu, olayları birlikte gerçekleştirdikleri ve akabinde yağmaladıkları paraları paylaştıkları tespit edildi.

Şüpheliler R.Y., E.A., Y.C. ve Ö.P.A. isimli şahıslar, olayda kullandıkları 2 adet silah, silahlara ait çok sayıda mühimmat ve yağmaladıkları paralar ile birlikte Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olay günü yakalandı.

4 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığının ihlali ve 6136 SKM suçlarından adli mercilere sevk edildi. Dört şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



