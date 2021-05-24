Antalya'da eşi tarafından öldürülen ardından gömülen Aslı Öztürk'ün cenazesi, yakınları tarafından alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın daha cinayete kurban gitti. Eşi tarafından öldürülen ve kepçeyle gömülen Aslı Öztürk'ün cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına verildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yakalanarak gözaltına alınan Mesut Öztürk, ifadesinde olayı itiraf etti. Öztürk, olaydan önce evde bulunan eşinin arkadaşı gittikten sonra tartışmaya başladıklarını aktardı. Mesut Öztürk'ün ifadesinde, "Eşim bana ve aileme küfürler, hakaretler etmeye başladı. Daha sonra yatak odasına geçtik. Ben çıkacağımı söyledim. Bana tekrar hakaretler etmeye başladı. O sinirle saldırıp, yere yatırdıktan sonra boğdum. Yerdeki halıya sarıp, arabanın bagajına koydum ve gömeceğim ormanlık alana götürdüm. Daha sonra oraya bıraktım ve eve geri döndüm.

Çocukları anneme bıraktım. 'Eşim yürüyüşe çıktı' dedim. Yürüyüşe çıkmış gibi göstermek için evden eşyalarını aldım. Yol üzerindeki çöplere attım. Hatta kayıt da olsun diye cep telefonuyla eşimi aradım. Daha sonra iş makinesiyle ormanlık alana tekrar döndüm. Ve orada eşimi gömdüm. Geri döndükten birkaç saat sonra karakola kayıp başvurusunda bulundum." dediği öğrenildi.

Antalya'da, eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi ViDEO







TUTUKLANDI

Mesut Öztürk'ün eşini gömdüğü bölgenin, evden yaklaşık 10 kilometre uzaktaki ormanlık alanda ıssız bir nokta olduğu belirtildi. Öztürk'e savcılık talimatıyla yapılan yer gösterme sonrası jandarma tarafından gömüldüğü yerden çıkarılan Aslı Öztürk'ün cenazesi, işlemleri için morga konuldu.

İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Mesut Öztürk ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.





"SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU"

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Aslı Öztürk'ün cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Aslı Öztürk'ün cenazesini teslim almaya kuzeni Fatma Gencer ve iki yakını geldi.

Fatma Gencer çevresindekilere, kuzeni Aslı Öztürk'ün eşinden sürekli şiddet gördüğünü anlattı. Aslı Öztürk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Alanya Konaklı Mahallesi'ne gönderildi.