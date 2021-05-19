Bağımlı eşi tarafından uyuşturucu batağına çekilen kadın, hırsızlığa ve fuhşa zorlandı. Krizler nedeni ile iki çocuğundan ayrılmak zorunda kadın, bağımlılıktan kurtulmak için yardım bekliyor.

Antalya’da yaşayan Ceyda K. isimli kadın, henüz 13 yaşındayken evde yaşadığı sıkıntılardan kurtulabilmek için evliliği bir kurtuluş olarak görüp, T.A. isimli bir şahıs ile evlendi.

Ceyda K., bir kız çocuk sahibi olduktan sonra şiddet gördüğü için boşandı. 21 yaşında Ö.K. isimli bir şahıs ile yeni bir evlilik yapan Ceyda K., bağımlı eşi tarafından uyuşturucu batağına çekildi.

Evliliği sırasında hamile kalan kadın, girdiği uyuşturucu krizleri nedeni ile 7’nci ayında çocuğunu prematüre olarak dünyaya getirdi. Erken doğan çocuk, 4 kuvözde tedavi gördü.

ÇOCUĞUNU YURDA VERDİ

Ceyda K., bağımlılık nedeni ile para için eşi tarafından önce hırsızlığa ardında fuhşa zorlandı.

Çocuklarından birinin yurtta diğerinin ise bir akrabasında olduğunu söyleyen kadın, şimdilerde çocuklarına kavuşabilme hayali ile bağımlılıktan kurtulmanın hayalini kuruyor.

Antalya’da eşi tarafından uyuşturucuya alıştırılıp fuhşa zorlandı ViDEO

“ERKEKLER İLE BİRLİKTE OL, KRİZ PARAMIZI BULALIM”

Kendisine uzanacak bir yardım eli bekleyen Ceyda K., yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Babam alkol alıyor, diye evliliği kurtuluş sanıp, 13 yaşında evlendim. Evliliğimden kızım oldu ancak eşim sürekli darbettiği için ayrıldım. 3 yıl sonra başkasıyla evlendim. O da madde bağımlısıydı ve beni de bağımlı yaptı. Ondan da oğlum oldu. Bir süre sonra çalışmamaya başladı. Beraber hırsızlığa da gittik, birçok şey yaptık. Daha sonra beni yol kenarına çıkarıp, 'Burada erkeklerle birlikte ol, akşama krizlik paramızı bulalım' dedi. Parayı götürdüğümde 'Bu kadar mı kazandın' diye kızıyordu.”





“KURTULMAK İSTİYORUM”

“Kriz anımızı geçirmek için mecburen para karşılığı erkeklerle beraber oluyordum. Eşim cezaevine girince iyice sokaklara düştüm. Banklarda, sokaklarda yatmaya başladım. Çocuğumu yurda vermek zorunda kaldım. Ailem bana sahip çıkmayınca onlardan da iyice koptum. Şu an içmek gerçekten istemiyorum. Kurtulmak istiyorum. Bir evim, düzenim olsun, çocuklarımı alabileyim.”





“ÇOK ZOR GÜNLERDİ”

“Hamileyken de uyuşturucu kullanıyordum. 7 aylık hamileyken, kriz geçirince çocuğum doğdu. Çocuğum yanımızda yürümeye çalışırken, biz diğer tarafta eşimle uyuşturucu kullanıyorduk. Çok zor günlerdi. Artık bunu yaşamak istemiyorum, bıktım. Artık son noktaya geldim. Kurtulmak istiyorum.”