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    Antalya'da eşi ve çocuklarını ekmek bıçağıyla rehin aldı

    Elindeki bıçakla ailesini rehin alan şahıs, yarım saat süren ikna çalışması sonrası eyleminden vazgeçti.
    • 16.09.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 14:29
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    Antalya'da eşi ve çocuklarını ekmek bıçağıyla rehin aldı

    Antalya'da rehin alma olayı yaşandı.

    Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşanan olayda, 3 kız babası Mehmet Ü. (40) ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi Esma Ü. tartıştı.

    Eşini ve çocuklarını rehin aldı

    Tartışmanın alevlenmesi üzerine Mehmet Ü., önce evin camlarını kırdı, ardından iddiaya göre ekmek bıçağıyla eşi Esma, 5 yaşlarındaki M.Ü. ve ortanca kızı M.Ü’yü rehin aldı.

    Yarım saat süren ikna çalışması

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmasıyla Mehmet Ü’yü eyleminden vazgeçirdi.

    Evden ekipler eşliğinde çıkartılan Esma Ü. ve iki kızı, kontrol amaçlı ambulansa alındı.

    Antalya'da eşi ve çocuklarını ekmek bıçağıyla rehin aldı ViDEO

    "Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı"

    Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Ü., apartman çıkışında önce kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi, ardından ekip otosuna alınacağı sırada "Kaçacak mıyım, yazıklar olsun size." diyerek aracın arka kısmına oturmak istemediğini söyledi.

    Sakinleştirilmeye çalışılan öfkeli koca, polis tarafından el konulan ekmek bıçağı için de “Karakola götüre götüre evde bıçak kalmadı. Son bir ekmek bıçağı vardı, onu da götürün." ifadelerini kullandı.

    Antalya da eşi ve çocuklarını ekmek bıçağıyla rehin aldı #1

    “Ne rehin alması ya"

    İHA'nın haberine göre, Mehmet Ü., eşini ve çocuklarını rehin almadığını da savunarak, “Ne rehin alması ya. Ben ailemi rehin almadım. Aç abi kapıyı gidelim. Ben aşağılık, şerefsiz, şahsiyetsiz birisiyim.” dedi.

    Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen Mehmet Ü. polis merkezine götürülürken, Esma Ü. ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Antalya da eşi ve çocuklarını ekmek bıçağıyla rehin aldı #2

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