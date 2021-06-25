Antalya'da eşine sürpriz yapmaya giderken can verdi

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, eşine doğum günü sürprizi yapmaya giden motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya’da Mustafa Büyükarslan’ın kullandığı otomobil ile Çeltikçi istikametine gitmekte olan Alibeke Fındık’ın kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Alibeke Fındık 112 ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fındık, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPACAKTI

Alibeke Fındık’ın eşi Çiğdem Fındık’a doğum günü nedeniyle sürpriz yapmak için hazırlık yaptığı, görüştükleri 2 aileyi de sürprize ortak yaptığı, aldığı doğum günü pastasıyla evine gittiği sırada kaza yaptığı belirlendi.

Doğum günü sürprizi için Fındık ailesinin evine giden arkadaşları ve Alibeke Fındık’ın eşi Çiğdem Fındık, kaza haberini alır almaz hastaneye koştu.Hastanede acı haberi alan Çiğdem Fındık ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

"BEKLERKEN ACI HABERİ ALDIK"

Alibeke Fındık’ın birkaç gün önce kendilerini aradığını ve eşine doğum günü sürprizi yapmak istediğini belirten arkadaşları, “Alibeke ile görüşüp pastayı aldığını öğrendikten sonra biz eve geldik. Alibeke de yolda olduğunu az sonra geleceğini söyledi. Ne var ki Alibeke’yi beklerken acı haberi aldık” şeklinde konuştular.

Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza ViDEO

"O BENİM HER ŞEYİMDİ"

Komşuları ve arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışılan Çiğdem Fındık, kendisinin kimsesi olmadığını belirterek, “Benim tek yakınım, her şeyim Ali idi. Şimdi ben ne yapacağım. Kime sığınacağım. O benim her şeyimdi” diyerek ağlaması yürekleri dağladı.



















































