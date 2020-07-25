Antalya'da eşini balkonda darbetti

Komşuların çığlıkları altında şiddetini sürdüren cani koca, "Hayırdır, size ne? Benim karım." dedi.

Kadına şiddet her geçen gün daha da artıyor.

Bu kez adres Antalya...

Cani koca E.Ü., balkona sürüklediği Güneş Ü.'yü bayıltana kadar dövdü, üzerine bir de kesici aletle yaraladı.

KOMŞULAR BAĞIRA ÇAĞIRA YARDIM İSTEDİ

Kadının sesini duyan komşuları ise E.Ü.'ye büyük tepki gösterdi. Olay anı komşuların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken, komşuların tepkilerine aldırış etmeyen E.Ü. "Hayırdır, size ne? Benim karım." diyerek kendini savundu.

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GÖZALTINA ALINDI

Ayak bileklerinde kesikler bulunan kadın hastaneye kaldırılırken, dayakçı koca polis tarafından gözaltına alındı.