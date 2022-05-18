Antalya'da eşini boğarak öldüren şahıs, üzerine gelindiğini söyledi

Eşini boğarak öldürmesinin ardından kepçe ile gömen şahıs, üzerine gelindiğini ifade ederek çocuklarının kendisine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Antalya’da yaşayan 29 yaşındaki Mesut Öztürk, eşi Aslıhan Öztürk'ü boğarak ölümüne neden oldu. Eşini canice katletmesinin ardından kepçe ile gömen koca, 4'üncü duruşmasına çıktı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki anne Cemile Koçak, baba Avni Koçak ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mesut Öztürk, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Savcılık mütalaasında, sanık Mesut Öztürk’ün eşe karşı kasten ve tasarlayarak öldürme suçundan haksız tahrik uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi. Olayda hayatını kaybeden Aslıhan Öztürk’ün annesi Cemile Koçak, kızlarını öldüren Mesut Öztürk’ün en ağır cezayı almasını talep etti.

“Neden bu kadar üstüme geliyorlar"

Mütalaaya karşı talebi sorulan sanık Mesut Öztürk, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Neden bu kadar üstüme geliyorlar. Benim 2 çocuğuma kim bakacak? Bana ihtiyaçları var." dedi.

Müşteki avukatları ise sanığın daha önce iki defa darbetmekten dolayı hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Takdir indirimi uygulanmaması talep edildi

Sanığın, maktulün ölürken idrar kaçırmasına yönelik tedbir alması, eşyalarını farklı yerlere atması, cep telefonunu benzin istasyonunda bırakıp gömmeye gitmesi ve bunu da kamera olmayan yerleri seçerek yapmasından dolayı tasarlayarak ve canavarca hisle yaptığını savunan avukatlar, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca takdir indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Sanık avukatı ek süre istedi

Sanık avukatı, mütalaanın hukuka haykırı şeklide verildiğini savunarak, delillerin toplanması için mahkeme heyetinden ek süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık Mesut Öztürk’ün tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

20 Mayıs 2021 tarihinde Eşi Aslıhan Öztürk’ten haber alamadığını belirten Mesut Öztürk, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri yaptığı incelemelerde, teknik ve fiziki takibe aldıkları eşi Mesut Öztürk’ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi.

Ekipler, Konaklı Mahallesi’ndeki yaptığı güvenlik kameraları incelemelerinde Mesut Öztürk’ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Mesut Öztürk’ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen Öztürk, ifadesinde suçunu itiraf ederek, eşini gömdüğünü söyledi.



