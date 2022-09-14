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    Antalya’da eşini öldüren cani konuşamadı, yazılı ifade verdi

    Eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan zanlı, konuşma yetisini kaybetti. Yazılı ifade veren zanlı, erteleme talep etti. Talebi kabul edilirken, kadının çocukları en ağır cezayı istedi.
    • 14.09.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 17:19
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    Antalya’da eşini öldüren cani konuşamadı, yazılı ifade verdi

    Antalya’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde markete giden Yahya Yılmaz (52), burada eşi Gönül Yılmaz ile tartıştı.

    Önce eşini vurdu, sonra kendine sıktı

    Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde ona ateş etti, ardından silahı çenesine dayayıp sıktı.

    Yaralı Yahya Yılmaz, marketten emekleyerek çıkmaya çalıştı.

    Talihsiz kadın hayatını kaybetti

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlileri, Gönül Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Tedavisinin ardından tutuklandı

    Gönül Yılmaz'ın cenazesi Akseki ilçesinde toprağa verildi.

    Yahya Yılmaz ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

    8 Ekim 2021'de yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

    Antalya’da eşini öldüren cani konuşamadı, yazılı ifade verdi #1

    Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi isteniyor

    Davanın bugün görülen duruşmasına Yahya Yılmaz tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, oğlu ve kızı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

    Savcılık mütalaasında, Yahya Yılmaz'ın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan nitelikli halden ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Antalya’da eşini öldüren cani konuşamadı, yazılı ifade verdi #2

    Konuşmadı, savunmasını yazılı verdi

    Yahya Yılmaz duruşmada yazılı olarak ifade verdi.

    Eşi Gönül Yılmaz'ı vurduktan sonra av tüfeğini çenesine dayayarak intihar girişiminde bulunduğu için konuşma yetisine sahip olmadığını belirten Yılmaz, bir sonraki celseye kadar konuşma yetisini kazanacağını bildirerek, duruşmanın ertelenmesini talep etti.

    Antalya’da eşini öldüren cani konuşamadı, yazılı ifade verdi #3

    Çocuklar en ağır cezayı istedi

    Duruşmaya katılan çocuklar ise babalarından şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

    DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, 11 Kasım'a ertelenen duruşmaya tutuklu Yahya Yılmaz'ın hazır edilmesini istedi.


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