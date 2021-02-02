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Antalya'da eşini öldüren Melek İpek'in iddianamesi

Antalya'da eşini öldüren Melek İpek'in iddianamesi

Antalya'da 2 çocuk annesi Melek İpek'in, kendisini dövüp, işkence yaptığını iddia ettiği 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü olaya ilişkin hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.