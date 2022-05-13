Antalya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık Besat Doğan, yargılandığı davada "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı motosiklet üzerinde öldüren 52 yaşındaki Besat Doğan'ın yargılanmasına devam edildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya tutuklu sanık Besat Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katıldı. Taraf avukatları ve maktul yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmaya katılan Rabia Doğan’ın annesi Nadire Salta, sanık Besat Doğan’dan şikâyetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatları, eylemin kasıtlı işlendiğini, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

"Öldürme kastı yoktu"

Söz verilen sanık avukatı, Besat Doğan’ın eşi Rabia Doğan’a Hüseyin B. ile ilişkisine rağmen sahip çıktığını, tedavisi için hastanelere götürdüğünü dile getirdi. Besat Doğan’ın eşini öldürme kastının olmadığını dile belirterek tahliyesini istedi.

"Takdir mahkemenindir"

Savunması için söz verilen sanık Doğan savunmasında, "Takdir mahkemenindir." dedi.

A ğırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

İHA'nın haberine göre, aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tasarlayarak öldürme suçunun olmadığına karar vererek sanık Besat Doğan’a "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



