T.A. isimli kadın kıskançlık nedeniyle tartıştığı eş Y.A.’ya tokat atıp kaldırım taşları fırlattı. Kadının eşine sandalye de fırlattığı kavga, kameralar tarafından kaydedildi.

Antalya’nın Döşemealtı ileçisine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, saat 17.20'de T.A. isimli kadın, bir süre önce eşi Y.A. ile iddiaya göre kıskançlık sebebiyle tartıştı.

Tartışma sonrasında Y.A., işe giden T.A.'nın peşinden gidip konuşmak istedi. Y.A.'yı karşısında gören T.A. görüşmek istemeyip iş yerinden çıkarmaya çalıştı.

Y.A.'nın ısrarlı tavırları sonucunda, T.A. ile eşi arasında arbede yaşandı.

EŞİNİ DAKİKALARCA TOKATLADI

Yaşanan arbede ve çiftin kavgası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. T.A. ile bir inşaat önünde tartışan Y.A. eşini dakikalarca tokatladı.

KALDIRIM TAŞLARINI SÖKTÜ

İnşaat önünde başlayan kavga, yolda da devam etti.

Kaldırımdan yürüyen Y.A.'ya genç kadın bu defa kaldırım taşlarını sökerek fırlatmaya başladı.

Antalya’da eşini tokatladı, kaldırım taşı ve sandalye fırlattı VİDEO



SANDALYE FIRLATTI

T.A., eşine sandalye de fırlattı. İkilinin yaşadığı arbede nedeniyle karnından darbe alan T.A.'nın bir süre karnını tutarak yürüdüğü görüldü.

Vatandaşların polise haber vermesi üzerine çift, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.