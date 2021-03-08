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- Antalya'da eşini ve oğlunu bıçaklayan şahıs teslim oldu
Antalya'da eşini ve oğlunu bıçaklayan şahıs teslim oldu
- İHA
- 08.03.2021 - 17:03
- Güncelleme : 08.03.2021 - 18:01
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman 1. kat dairesinde, 2 çocukları bulunan Mustafa ve Hatice Yıldız çifti arasında bir süre önce kavga yaşandı.
Yaşanılan kavganın ardından Hatice Yıldız (44) eşi Mustafa Yıldız(44) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
AİLE BARIŞTIRMAK İSTEDİ
Bugün eve Mustafa Yıldız’ın Denizli’de yaşayan 2 halası, gelerek çiftleri barıştırmak istedi.
Yapılan konuşmaların ardından Mustafa Yıldız’ın eve gelmesiyle Hatice Yıldız'la tartışmaya başladı.
Antalya'da eşini ve oğlunu bıçaklayan şahıs teslim oldu VİDEO
EŞİ VE OĞLUNU BIÇAKLADI
Tartışma sırasında Mustafa Yıldız, eşi Hatice ve oğlu F.'yi (18) bıçaklarken, yaşanan tartışma sırasında kızları A.'nın da(14) elini cam kesti.
Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız, polis merkezine giderek teslim oldu.
Hatice ve F. Yıldız ile elini cam kesen A. Yıldız (14) ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR
Hatice Yıldız ve oğlu F.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.