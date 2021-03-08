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Antalya'da eşini ve oğlunu bıçaklayan şahıs teslim oldu

Antalya'da eşini ve oğlunu bıçaklayan şahıs teslim oldu

Manavgat'ta, tartışmanın ardından karısı ve oğlunu bıçaklayan şüpheli, polis merkezine gidip teslim oldu. Ağır yaralanan anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.