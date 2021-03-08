Euro
9.138
1.76%
Dolar
7.6859
2.04%
Altın
417.24
1.45%
Borsa
1.532
-0.64%
Bitcoin
385.227
1.82%
EXEN Coin
15.81
-1.74%
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    Antalya'da eşini ve oğlunu bıçaklayan şahıs teslim oldu

    Manavgat'ta, tartışmanın ardından karısı ve oğlunu bıçaklayan şüpheli, polis merkezine gidip teslim oldu. Ağır yaralanan anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da eşini ve oğlunu bıçaklayan şahıs teslim oldu

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman 1. kat dairesinde, 2 çocukları bulunan Mustafa ve Hatice Yıldız çifti arasında bir süre önce kavga yaşandı.

    Yaşanılan kavganın ardından Hatice Yıldız (44) eşi Mustafa Yıldız(44) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

    AİLE BARIŞTIRMAK İSTEDİ

    Bugün eve Mustafa Yıldız’ın Denizli’de yaşayan 2 halası, gelerek çiftleri barıştırmak istedi.

    Yapılan konuşmaların ardından Mustafa Yıldız’ın eve gelmesiyle Hatice Yıldız'la tartışmaya başladı.

    Antalya'da eşini ve oğlunu bıçaklayan şahıs teslim oldu VİDEO


    Antalya da eşini ve oğlunu bıçaklayan şahıs teslim oldu #1

    EŞİ VE OĞLUNU BIÇAKLADI

    Tartışma sırasında Mustafa Yıldız, eşi Hatice ve oğlu F.'yi (18) bıçaklarken, yaşanan tartışma sırasında kızları A.'nın da(14) elini cam kesti.

    Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız, polis merkezine giderek teslim oldu.

    Hatice ve F. Yıldız ile elini cam kesen A. Yıldız (14) ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Antalya da eşini ve oğlunu bıçaklayan şahıs teslim oldu #2

    Antalya da eşini ve oğlunu bıçaklayan şahıs teslim oldu #3

    İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

    Hatice Yıldız ve oğlu F.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Antalya da eşini ve oğlunu bıçaklayan şahıs teslim oldu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir