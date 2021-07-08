Boşanmak istediği eşinin pompalı tüfekle vurmasıyla sağ bacağını kaybeden Arzu Yelken, 14,5 yıl hapis cezası alan saldırganın istinaf mahkemesi kararıyla tahliyesine tepki gösterdi.

Antalya'da 13 yıl önce görücü usulü evlilik yapan Arzu Yelken (29), ilk çocuğunu doğurduktan sonra kadın hastalıkları nedeniyle tedavi gördü.

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla eşi H.Y. ile tartışma yaşayan Yelken, 22 yaşında ikinci çocuğunu kucağına aldı.

BOŞANMA KARARI ALDI, TEHDİT EDİLDİ

H.Y. ile tartışmaları artan Yelken, kendisini aldattığı ve uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle 2018 yılında boşanmaya karar verdi, eşine dava açtı. Boşanmak istemeyen H.Y. de Yelken'i "Vazgeçmezsen seni vuracağım" diyerek tehdit etti.

Antalya'da eşinin saldırısına uğrayıp bacağını kaybetti: Ölmek istemiyorum VİDEO

KONUŞMAK İÇİN GİTTİĞİ EVDE POMPALIYLA VURULDU

Davadan vazgeçmeyen Yelken, 9 Kasım 2019'da eşinin müstakil evine görüşmeye gittiğinde, H.Y. tarafından pompalı tüfekle sağ bacağından vuruldu.

TEK BACAĞINI KAYBETTİ

1,5 ay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Yelken'in, 4'üncü ameliyat sonrası sağ bacağı kesildi.

TUTUKLANAN KOCA TAHLİYE OLDU

Olay sonrası gözaltına alınan H.Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan H.Y., 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine haziran ayında istinaf mahkemesinde görülen davada, H.Y.'nin tahliyesine karar verildi.

"İLİŞKİ İÇİN ZORLANDIM"

Tahliye kararına tepki gösteren Yelken, 16 yaşında evlenip, küçük yaşta anne olduğunu, çocuğuyla birlikte büyüdüğünü anlattı. Kadın hastalıkları nedeniyle ciddi tedavi gördüğünü söyleyen Yelken, doktor tarafından yasaklanmasına rağmen eşinin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve bu nedenle kavga ettiklerini söyledi.

"'ÇOCUKLARINDAN VAZGEÇ' DEDİ"

Yelken, “'Boşanalım' dememle benden habersiz evi sattı. 'Eğer o davayı gidip açacak olursan seni vururum' demişti. Ben başta ciddiye almadım ve 2018 yılının Haziran ayında boşanma davası açtım. Bu süreçte 'Ben seni vuracağım, çocuklarından vazgeç, çocukları da alacağım senden, seni boşamayacağım, keyfime de bakacağım' dedi" diye konuştu.

"KAPIYI AÇAR AÇMAZ VURDU"

H.Y.'nin mahkemelere gelmediğini aktaran Yelken, “Avukatı her mahkemede H.Y.'nin beni ve çocuklarını sevdiğini, boşanmak istemediğini dile getirdi. Birkaç duruşmada çocukları göstermediğimi iddia etse de hiçbir şekilde çocuklarını görmeye gelmemişti. Bu süreçte kendisiyle konuşmaya gittim. Sorgu sual etmeden, kapıyı açar açmaz vurdu beni" dedi.

"ARTIK DEĞNEKLE YÜRÜYORUM"

Zor bir süreçten geçtiğini anlatan Yelken, “Ayağımı kaybettim. Kurtuluşu mümkün değildi. Tedavilerim sürdü ama olmadı. Şu an baston değnekle yürüyorum. Hayata çocuklarım için tutunmak zorundayım" diye konuştu.

TAHLİYE KARARINA TEPKİ: ÖLMEK İSTEMİYORUM

Yelken, 14 yıl 6 ay hapis cezası verilen eşi hakkındaki tahliye kararına tepki gösterip, "İtiraza bakan istinaf mahkemesi tahliye kararı verdi. Bana 'Seni vuracağım, birkaç sene yatıp çıkacağım' demişti. Aynen dediği gibi oldu. 2 sene bile cezaevinde yatmadı. Şu an dışarıda kendisi. 'Çıktığım zaman yarım bıraktığım işi tamamen bitireceğim' demiş. Şu an hayati tehlikemiz var. Adam bunu yaptı, gider birkaç sene yatar çıkarım, düşüncesi oluşuyor. Kadınlar bu yüzden ölüyor. Birkaç sene yatıp çıkıyorlar. Bunları yaşamamamız için ölmemiz mi gerekiyor? Ölmemiz gerekiyor ki hak ettikleri cezayı almaları için tekrar bunlar içeri girsin. Adalet yerini bulmadı, bilseydim o mahkemelere gitmezdim. Adalet yerini bulsun istiyorum. Bu adam elini kolunu sallayarak geziyor. Vurdu beni, dediğini yaptı. 1-2 sene dahi yatmadı, cezaevinden çıktı. Ölmek istemiyorum, çocuklarım için yaşamak istiyorum" dedi.