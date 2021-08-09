Antalya'da eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü

Yangın merdiveninden girdiği evde eski ve kayınvalidesini çıkan tartışma sonucu öldüren katil zanlısı, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Yeni Mahallede Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda, annesiyle yaşayan Gülcan Kılınç (35) ile evlerine gelen eski eşi A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.A, eski eşi ve kayınvalidesi Gülizar Kılınç'a (54) silahla ateş etti.

HASTANEYE GİDERKEN ÖLDÜ

Silah seslerini duyun komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi.

EVE YANGIN MERDİVENİNDEN GİRDİ

Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Kaçan A.A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada şüpheli A.A'nın, apartmanın 3. katındaki eve yangın merdiveninden girdiği öne sürüldü.

ESKİ EŞİ İÇİN BİRÇOK KERE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ev kadını Gülcan Kılınç ile A.A'nın, yaklaşık 3 yıl önce boşandıkları ve 3 çocukları oldukları öğrenildi.

Kılınç'ın kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski eşi hakkında şikayetlerde bulunduğu, birçok kere uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

A.A'nın psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi.

"ANNEMİ ÖLDÜRME, ANNEMİ ÖLDÜRDÜN"

Öte yandan cinayet anında Gülcan Kılınç’ın 3 çocuğu ve Gülizar Kılınç’ın 2 çocuğunun da evde olduğu öğrenilirken, dehşete şahit olan komşuları gece saat 03.45 sıralarında silah sesiyle uyandıklarını, bir kişinin yüksek sesle 'Benim kaybedecek bir şeyim yok' diye bağırdığını söyledi.

Ardından silah seslerinin gelmeye devam ettiğini anlatan komşular, kız çocuğunun 'annemi öldürme, annemi öldürdün' diye çığlık attığını dile getirdi.

Görkü tanıklarından biri, "Beş el silah sesi duydum. Ardından bizim kattaki terastan pat diye bir ses geldi. Daha sonra olay yerine polisler geldi. Terastan gelen ses, kadınları vuran kişinin terasa atlama sesiymiş. Bizim terastan da ip yardımı ile zemine atlamış ve kaçmış." dedi.

DAHA ÖNCE SİLAH ZORUYLA KAÇIRDI

Komşuları, A.A.’nın daha önce de eski eşi Gülcan Kılınç’ı silah zoruyla otomobiline bindirip kaçırdığını ve polisler tarafından kurtarıldığını anlattı.

Mahalle esnafları ise A.A.’nın günün büyük bölümünde evin yakınlarında olduğunu, çocuklarına elbise ve ayakkabı aldığını belirterek, çocukları ile sürekli kaldırımda görüştüğünü söyledi.

Çoğunlukla eski eşinin oturduğu apartmanın karşısındaki PTT binasının önünde beklediğini söyleyen esnaf, A.A.’nın geceleri bile apartmanın çevresinde olduğunu ve eski eşini ve eve giren çıkanları sürekli takip ettiğini belirtti.