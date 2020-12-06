Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşin kapısına dayandığı kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan ihbar sonrası özel harekat polislerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Turgut Reis Caddesi'nde, eşinden boşanan A.K., evi tadilatta olduğu için 7 yaşındaki çocuğuyla eski eşinin babasının evine geldi.

ESKİ KOCASI KAPIYA DAYANDI

A.K.'nin oğluyla beraber babasının evinde olduğunu öğrenen, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Alper T.A., tabancayla binaya gelerek kapıya dayandı.

Antalya'da eski eşi tabancayla kapıya dayandı

KADES'TEN YARDIM İSTEDİ

A.K., eski eşinin silahla kapıya dayandığını görünce çok korkarak daha önceden cep telefonuna yüklediği İçişleri Bakanlığı’nın KADES uygulaması butonuna basarak polise haber verdi.

KENDİSİNİ YARALADI

KADES'e düşen ihbarın ardından hızla harekete geçen ekipler, 3 dakika içerisinde olay yerine ulaştı. Polisin geldiği sırada Alper T.A.’nın sürgüsünü çektiği tabanca ateş aldı. Ayağına mermi isabet eden Alper T.A., yaralanırken, silah sesi üzerine çelik yelek giyen ekipler, çevre güvenliği alıp caddeyi araç trafiğine kapattı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine özel harekat polisi, ambulans ve itfaiye ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Alper T.A.'yı etkisiz hale getirmek için operasyon hazırlığı yaptı.

GAZ BOMBASIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Özel hareket polislerinden bir ekip bina içerisine kapıdan girerken, diğer bir ekip ise itfaiye merdiveniyle çatıya çıktı. Çatıya çıkan özel harekat polisleri bina içerisine gaz bombası attı. Dumandan etkilenen Alper T.A., çatıdan giren ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sol ayağından yaralanan Alper T.A., tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.