Antalya'da eski eşini katleden cani, müebbet hapse çarptırıldı

Ayrıldığı eşinin ailesiyle yaşadığı eve giderek eşini öldürüp ,kardeşlerini yaralayan katil zanlısına, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1 Aralık günü, bir kadın cinayeti daha yaşandı.

Çıplaklı Mahallesi Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 Blok'ta yaşanan olayda, Mehmet Ayata, eski eşi Hayriye Alkutay'ın (30) ailesi ile birlikte yaşadığı eve geldi.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Mehmet Ayata, yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayı çıkarıp ateş etti. Hayriye Alkutay yaşamını yitirdi, kardeşleri Murat ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

DHA'nın aktarımına göre, gözaltına alınıp, tutuklanan Mehmet Ayata hakkında dava açıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ayata katılırken, taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda hazır bulundu.

Son savunması: Allah büyük

Son kez hakim karşısında savunmasını yapan Mehmet Ayata, çocuklarını öğle saatlerinde gördüğünü, akşam da görmek istediği için eve gittiğini, burada eski kayınbiraderleri ile tartıştığı için eylemi yaptığını söyledi. Ayata, son söz olarak "Allah büyük" dedi.

Müebbet ve 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Sanık Ayata, 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, kayınbiraderi Murat Alkutay'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl, diğer kayınbiraderi Ahmet Emre Alkutay'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma' suçundan ise 1 yıl ile 600 TL ceza aldı. Sanık Ayata'ya indirim uygulanmadı.