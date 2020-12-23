Antalya'da eski eşini öldüren zanlı: Cinayet nedenini söylemeyeceğim

Boşandığı 2 çocuk annesi eski eşini ormanlık alanda boğazını keserek öldüren katil zanlısı "Bana öyle bir söz söyledi ki, o sözü gururuma yediremediğim için söylemek istemiyorum" dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine gelen Anıl Kahraman (38), 2 Kasım tarihinde 112 Acil Servisi'ni arayarak boşandığı 36 yaşındaki Neslihan Yılmaz'ı, Kundu ormanlık alanında öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayetin ardından eski kayınbiraderi İsmet Yılmaz'ın evine giden Kahraman, "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyerek, kardeşini öldürdüğünü söyledi.

HEMEN YAKALANDI

Ormanlık alana giden polis ve sağlık ekipleri, Neslihan Yılmaz'ın boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, Anıl Kahraman'ı ise İsmet Yılmaz'ın evinde gözaltına aldı.

ÇOCUKLARIN VELAYET KONUSU CİNAYETİ GETİRDİ

Kahraman'ın polise verdiği ilk ifadesinde, 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Talihsiz kadının ağabeyi İsmet Yılmaz ise kardeşi ile Anıl Kahraman'ın 6 yıl önce ayrıldığını, çocukların velayeti konusunda sürekli tartıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Anıl, kız kardeşimle konuşmak için dün Adapazarı'ndan Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki evimize geldi. Çocukların velayetine ilişkin karar vereceklerdi. 'Evde konuşun' dedim. Çocuklar etkilenmesin diye 'Yarım saatliğine çıkalım, dışarda konuşalım' dediler. Gece yarısı tekrar eve gelen Anıl, bana kardeşimi öldürdüğünü söyledi." dedi.

TUTUKLANDI, İDDİANAMESİ HAZIRLANDI

Neslihan Yılmaz'ın cenazesi Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilirken, cinayet sanığı eski eş çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Anıl Kahraman hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

“CİNAYETE NEDEN OLAN SÖZÜ SÖYLEMEYECEĞİM”

Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianamede, Anıl Kahraman'ın ifadesi de yer aldı.

Edirne'den Antalya'ya geldiğini ve eski eşi ile çocuklarını görmeye gittiğini söyleyen Anıl Kahraman, “Çocuklarımın elleri ve ayaklarında yaralar vardı. Eski eşimin çocuklarıma şiddet uyguladığını düşündüm. Velayet konusunu konuşmak için sakin bir yer olan Lara sahiline gittik. Burada eşim, çocuklar üzerindeki tavrının değişmeyeceğini söyledi. Bir süre sonra bulunduğumuz yer kalabalıklaştı ve eski eşimin yönlendirmesiyle daha sakin olan olay yerine gittik. Çocuklarımın durumu hakkında konuşurken, bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim. Yanımda sebze meyve kesmek için bulundurduğum çakı ile eski eşimin boğazını kestim. Eski eşimin söylediği o sözü gururuma yediremediğim için söylemek istemiyorum." dedi.