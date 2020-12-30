Antalya'da eski eşinin boğazını kesip, bıçakladı: Öldürme niyetim yoktu

Antalya'da eski eşini ve görüştüğü erkek arkadaşını bıçaklayan Poyraz Çavdar, mahkemede öldürme niyetinin olmadığını belirterek yanlış anlaşıldığını söyledi.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde oturan Poyraz Çavdar, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya Aydoğdu'nun kendisini aldattığından şüphelendi.

Poyraz Çavdar, internetten indirdiği bir takip programını Oya Aydoğdu'nun cep telefonuna yükledi.

GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİYİ ÖĞRENDİ

Bir süre sonra Aydoğdu'nun cep telefonunu inceleyen Çavdar, eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirledi. Poyraz Çavdar, zorladığı Oya Aydoğdu'nun, Gökhan K. ile görüştüğünü öğrendi.

BOĞAZINI KESİP 5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aldatıldığını düşünen Poyraz Çavdar, eski eşinin boğazını kesip çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı.

GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİYİ DE BIÇAKLADI

Çavdar, ardından Gökhan K.'nin iş yerine gitti. Gökhan K.'yi iş yerinde göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar, otomobiliyle Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

Poyraz Çavdar, tutuklanırken tedavileri tamamlanan Oya Aydoğdu ve Gökhan K. taburcu oldu.

15'er yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Poyraz Çavdar'ın, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları hazır bulundu.

"ÖLDÜRME NİYETİYLE HAREKET ETMEDİM"

Daha önceki savunmalarında olduğu gibi suçlamaları kabul etmeyen Poyraz Çavdar, “Ben hiç bir şekilde ne Gökhan ne de Oya'ya karşı öldürme niyetiyle hareket etmedim. Her ikisini de yaralamak istemedim, niyet etmedim." dedi.

"YANLIŞ ANLAMA OLDU"

Eşinin, elindeki bıçağı alırken yaralandığını öne süren Poyraz Çavdar, avukatının beyanlarına katıldığını ifade ederek, “Benim kesinlikle öldürme gibi bir niyetim olamaz. Bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim. Bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Ayrıca kaçma gibi bir durum olmadı. Kendim teslim oldum." diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.