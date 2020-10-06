Antalya'da esnaf, kamera kayıtlarına bakınca 3 kere soyulduğunu anladı

Giyim eşyaları eksik olan esnaf, kamera kayıtlarını inceleyince daha önce de 2 kez soyulduğunu fark etti. 15 günde 3 kez soyulan esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kapalı pazarda son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları esnafları canından bezdirdi.

Kapalı çarşıya dadanan hırsızlar, gece üzeri brandayla kapatılan tezgahlardan giyim eşyası ve diğer malzemeleri kendi malıymış gibi çalıyor.

Selçuk Ziya Senirli isimli butik sahibi esnaf, 3 gün arka arkaya hırsızlık olayına maruz kaldığını, koronanın ardından bir de hırsızların vurduğunu söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

Kapalı Çarşıda butik işletmeciliği yapan Selçuk Ziya Senirli, pazar günü tezgahtaki ürünlerinin eksik olduğunu fark edince iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Kameraya bakınca 3 kere soyulduğunu anladı VİDEO



ÜST ÜSTE HIRSIZLIK YAPILDIĞINI GÖRDÜ

Görüntülerde birinin, elinde köpek olan 2 kişinin çarşı içerisinde üzeri branda kaplı tezgahtan giyim eşyası aldığını gören Senirli, hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını yeniden inceleyen Senirli, iş yerinden 29 Eylül ve 3 Ekim gecelerinde de hırsızlık yapıldığını görünce şoke oldu.

"İHTİYACI OLANA ZATEN YARDIM EDİYORUZ"

Turizm esnafının bu sene salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini, iş yerinden daha önce meydana gelen ufak tefek hırsızlıkları dikkate almadıklarını belirten Selçuk Ziya Senirli, “Ancak ilk gece iş yerimizden hırsızlık yapan arkadaş, şimdi hemen her gece farklı birileriyle geliyor. Adeta buraya tur düzenliyor, rehberlik yapıyor. İhtiyacı olan birisi geldiği zaman yardım ediyoruz. Bize gelip söyleseler, seve seve veririz. Geçen ayın 29’unda arkadaş gelmiş, bir tanesini çalmış sesimizi çıkarmadık. Aynı arkadaş dün ve önceki gece resmen her gece gelip alıyorlar. Zaten turizmci olarak zor günler geçiriyoruz. Bir de bunlar olunca artık yaptığımız işten bezdik.” dedi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA HIRSIZLIK YAPILDI

Selçuk Ziya Senirli, çarşıda geçen hafta da hırsızlık olaylarının yaşandığını ve polise yansıdığını söyledi.

Kapalı çarşıda geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlık olaylarında birçok iş yerinin tezgahından çeşitli malzemeleri çalan şüpheliler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış, şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olaylarının ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.