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    Antalya'da eşyalarını yangından kurtarmak isteyen aile hastanelik oldu

    Evlerinde çıkan yangından eşyalarını kurtarmaya çalışan 4 kişilik aile dumandan etkilendi.
    • AA
    • 03.01.2022 - 02:37
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    Antalya'da eşyalarını yangından kurtarmak isteyen aile hastanelik oldu

    Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi'nde Cemil Dürgen'e ait tek katlı evde yangın çıktı.

    Alevlerin evi sarması üzerine Dürgen, eşi Semire, oğulları Kadir M. ile Semir M. kendilerini bahçeye attı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

    Antalya da eşyalarını yangından kurtarmak isteyen aile hastanelik oldu #1

    EŞYALARINI KURTARMAK İSTERKEN DUMANDAN ETKİLENDİLER

    Bu sırada yangından eşyalarını kurtarmak için eve giren Cemil Dürgen, eşi ve çocukları dumandan etkilendi.

    Aileye ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Hastaneye sevk edilen baba Cemil Dürgen ile oğlu Kadir M'nin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Semire M. ve diğer oğluna da ayakta müdahale edildi.

    Antalya da eşyalarını yangından kurtarmak isteyen aile hastanelik oldu #2

    Antalya da eşyalarını yangından kurtarmak isteyen aile hastanelik oldu #3


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