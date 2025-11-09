Antalya'da ev alma hayali, dolandırıcılıkla yarım kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evli ve iki çocuk babası Eyyüp Cengiz’in (27) Antalya’da kurduğu ev hayali, dolandırıcılık sonucu kabusa dönüştü. Babasının verdiği 2 milyon 700 bin liranın 1 milyon 850 bin lirasını sosyal medyada tanıştığı Gökhan adlı kişiye gönderen Cengiz, tapuda parayı teslim ettikten sonra dolandırıldığını fark etti.

SOSYAL MEDYADA KURULAN TUZAK

Cengiz, ev arayışına sosyal medya üzerinden başladı. Gökhan, kendisini ev sahibi olarak tanıtıp, “Ev eniştemin üstüne kayıtlı ama bana ait. Eniştem evden çıkmadığı için satmak istiyorum” diyerek güven sağladı. Daha sonra Cengiz, ablası ve abisiyle evi görüp beğendi. Tapuda ise dolandırıcı, parayı alıp hem ev sahibi hem de Cengiz’i engelledi.

TAPUDA KRİPTO PARA HİLESİ

Cengiz, parayı Gökhan’ın verdiği IBAN’a gönderdikten sadece iki dakika sonra paranın kripto paraya çevrildiğini söyledi. Ev sahibiyle birlikte karakola giderek şikayette bulunan Cengiz, dolandırıcının sahte ilanlar paylaşmaya devam ettiğini belirtti.

"BÜYÜK MADDİ VE MANEVİ KAYBIM VAR"

Ev ve paranın kaybı ile mağduriyet yaşayan Cengiz, şu anda kiralık ev bulmakta zorlandığını ifade etti: "Antalya’da kiralar en az 20 bin liradan başlıyor. İki çocukla geçimimiz çok zor"

"SAĞLIK SORUNLARIM VAR, GEÇİNEMİYORUM, YARDIM İSTİYORUM"

KOAH hastası olan Cengiz, ağır işlerde çalışamadığını ve akciğer yetmezliği bulunduğunu belirterek, mağduriyetinin artığını söyledi: "Düz yolda yürürken bile nefes nefese kalıyorum. Bu şartlarda geçinmemiz çok zor"

Yaşanan dolandırıcılık sonrası karakola ve savcılığa başvuran Cengiz, yetkililere çağrıda bulunarak, “Sadece yardımcı olun, bu dolandırıcılar yakalansın” dedi.