Evden çıkma tartışması yaşadığı kiracısına kızan ev sahibi, eline geçirdiği 2 metrelik sopa ile evin camlarını kırdı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan mahalle sakinlerinin de üzerine yürüdü.

Antalya’nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde daha önce evden çıkma nedeni ile tartışan ev sahibi ve kiracı arasında bir tartışma daha yaşandı.

Tartışmanın büyümesi ile sinirlenen ev sahibi, eline 2 metre uzunluğunda bir sopa alarak sağa sola saldırmaya başladı.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Evin pencerelerine de vurarak camlarını kıran şahsı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Vatandaşların üzerine de sopalarla yürüyen şahıs, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar, mahalle sakinleri tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Etrafa sopa ile saldıran şahsın uzun zamandır aynı davranışları sergilediği ve mahalle sakinlerinin bu durumdan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Antalya’da ev sahibi kiracısı ile tartıştı, sopayla saldırdı VİDEO