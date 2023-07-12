Antalya'da ev sahibi ve çocuklarından kiracıya 'ucuz kira' dayağı Antalya'da dairesinden çıkmak istemeyen kiracısını çocuklarıyla birlikte tekme tokat döverek burnunu kıran ev sahibi, kiracının eşyalarını da çuvala doldurdu.

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İHA

Son dönemde aşırı artış yaşanan kira fiyatları ev sahibi ve kiracıları birçok kez karşı karşıya getiridi.

Bu kapsamda şiddet içerikli son olay Antalya'nın Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi.

Aynı apartmanda 3 yıldır oturan 26 yaşındaki Erkan Koca, olay günü işe gitmek üzere hazırlanırken bu sırada adrese ev sahibi M.D. ve çocukları A.D. ile T.D. geldi.

İddiaya göre; ev sahibi ile Koca arasında evden “Ne zaman çıkacaksın” tartışması başladı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Tartışma ardından kavgaya dönüştü. Erkan Koca, yaşanan kavgada şahısların kendisini saçından tutarak yumruklarla darbettiğini söyledi. Koca, olayın ardından polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan kontrollerinde ise burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.

“Tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar”

Olay anını anlatan Koca, “3 yıldır kirada oturuyorum. Bin 250 TL kira veriyordum. Daha önce de az kira veriyorum diye elektrik tesisatı parçaladılar. Olay günü ben işe gitmek için hazırlık yapıyordum, ansızın eve geldiler. Açık olan kapımı kapatamadım, ev sahibim ve iki oğlu geldi.

Sonra darbederek bu hale getirdiler. Zorla çıkartmaya çalıştılar, tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar. Ben şikâyetçi oldum. Bu şahıslar dışarıda gezmeye devam ediyorlar. Ben korkuyla yaşıyorum ” dedi.

“Araçtan çuval getirerek eşyalarımı içerisine doldurdular”

Evin içerisinde kendisine zorla imza attırıldığını ileri süren Koca, “Kendi rızamla çıkıyorum yazdırıp imza attırdılar. Bunun geçerliliği yok diye biliyorum. Ben evde kalamıyorum. Olay günü zorla dışarı attılar. Araçtan çuval getirerek eşyalarımı içerisine doldurdular.

Maddi ve manevi olarak zarar gördüm. Burnumda şu an kırık var. Sağ kolumda hasar var. Tekrardan ameliyat olma durumum var. Ben onların dışarıda rahat gezmesini istemiyorum. 10 bin TL kira versem benim oturmama izin verirlerdi. Geçen yıldan bu yana tehdit ediliyordum.” dedi.