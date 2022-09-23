Hasta anne ve babasını evine yerleştirmek isteyen ev sahibi, kiracısının evi boşaltmaması nedeniyle baltayla kapılarına saldırdı. İddiaları kabul etmeyen şahıs, kiracının kapıyı kırdığını söyledi.

Son günlerde konutlara gelen yüksek zam, kiracı ve ev sahipleri arasında sorun olmaya başladı.

Yüksek oranda zam yapan ev sahipleri, kira bedelini kabul etmeyen vatandaşları acımasızca evden çıkarma kararı alıyor.

Bu kez görüntülerin adresi Antalya...

Ev sahibi kapıları baltayla saldırdı

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ali ve sevda çifti,7 yıldır aynı dairede kiracı olarak oturuyor.

Çift, ev sahipleri Mehmet G.'nin akşam saatlerinde evlerine gelerek evi boşaltmalarını istediğini ve kapılarını baltayla kırdığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

İddiaları kabul etmedi

Ev sahibi Mehmet G. ise, hasta anne ve babasını getirmek istediğini ve bu konuda kiracısını 1 yıldır çıkması konusunda uyardığını söyledi.

İHA'nın aktarımına göre; söylenen iddiaları da yalanlayarak, kiracının kapıyı kendisinin kırdığını ileri sürdü.

Antalya'da ev sahibinin, kiracısının evine baltayla saldırdığı iddia edildi VİDEO



"Baltayı görünce kapıyı kapatmaya çalıştım"

Ev kirasının birkaç ay içerisinde bin 150 lirayken önce 2 bin 250 liraya, ardından 3 bin liraya çıkartıldığını anlatan Sevda Kaplan, “Biz 3 bin lirayı kabul ettik ancak uygun bir ev bulursak çıkacağımızı söyledik. Konu kapanmıştı. Ardından yine bize psikolojik baskılar oluşturmaya başladı. Çıkacağımızı ancak idare etmeleri gerektiğini, olmazsa da noterden ihbarname çekilmesini ve bu süreç içerisinde kendimize ev bakmayı düşündük. Ardından annesini getirmek istediğini söyledi. Biz de ona başka ev kiralaması ve bir kısmını kendimiz ödeyeceğimizin teklifini sunduk. Onu da kabul etti.

Fakat dün eşimle telefonda tartışmışlar. İki dakika sonra kapım çaldı. Açtığımda üstüme saldıracak gibi duruyordu. Baltayı görünce kapıyı kapatmaya çalıştım. O da açmaya çalıştı. Kapıyı kapatıp 4 yaşındaki çocuğumla odaya geçtim. Ben kapıyı kapatır kapatmaz baltayla kapıya vurmaya başladı. O sırada binadaki diğer komşular müdahale etti. Ben eğer o kapıyı kapatmasaydım, bana da bir şey yapacaktı. Çünkü gözü dönmüştü” dedi.

"Asgari ücretle geçinen insanlarız"

Ortada bir şiddet olduğunu ileri süren Kaplan, “Eşim evde yokken, bildiğin halde bana ve çocuğuma yaptığın bir şiddet var ortada. Bu kiraların yükselmesinin sebebi ben değilim. Asgari ücretle geçinen insanlarız. Benim çocuğumun yaşadığı o anların göz ardı edilmesini istemiyorum. Çocuğum psikolojik olarak kötü etkilendi. O an çocuğum ‘Annemi öldürecek’ diye bağırdı. Ben kadın başımla ona karşı koyamazdım” diyerek gözyaşı döktü.

"Kapının kırıldığından haberim bile yok"

Ev sahibi Mehmet G. ise “Ev bulamadıklarını söylediler. Emlakçılardan ilanları attım ama bakmadılar bile. Ayın 8’inde 4 bin liraya bir ev buldular. Benden bir yıl peşin olarak kiralarını ödemem halinde evden çıkacaklarını söylediler. Böyle olmayacağını ancak yine de 4 aylık kirasını ödeyebileceğimi söyledim, onu da kabul etmediler. Dün Ali Kaplan’a telefon açtım konuşmak için. Ailemin kış ayında gelmesi gerektiğini söyledim. Evi boşaltmayacağını, mahkeme yoluyla çıkartmamı istedi. Yüz yüze konuşmak istediğimi söyledim, ‘Dükkana gel, senin ağzını burnunu kıracağım, kiranı da vermeyeceğim’ dedi. Eve gelmesi gerektiğini söyledim. ’Orada kim kimin ağzını burnunu kıracaksa kırsın’ diye söyledim.

Tartıştığımız için ne olur ne olmaz diye arkadaşımı da yanıma alıp eve gittim. Kapıyı hanımı açtı, eşini sorunca gelmediğini söyledi. ’Seninle konuşacak bir şeyim yok, Ali ile konuşmam gerekiyor’ deyince başladı bağırmaya. Ben de bağırınca çıktım gittim. Kapının kırıldığından haberim bile yok. Ben ev sahibiyim, bir kapı olmuş 15 bin lira, kendi kapımı neden kırayım. Ben Sevda’nın kırdığını düşünüyorum. Onların tek derdi olayı basına yansıtıp bedavaya oturmak.” dedi.





