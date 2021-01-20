Antalya'da evde ölü bulunan yaşlı kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Polis ekipleri, başında ve evin duvarında kan izine rastlanan 85 yaşındaki kadının ölümüyle bağlantılı 2 şüpheli için harekete geçti.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı 2183 Sokak’ta yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk’ten haber alamayan yan komşusu, ilk olarak yaşlı kadının kapısını çaldı.

Cevap alamayan komşular kilitli olmayan balkon kapısından seslenip, içeri girdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaşlı kadını salonda hareketsiz gören komşular durumu önce oğluna, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Olay yeri ekipleri, eşyaların dağınık duvarda kan izinin olduğu öğrenilen evde, yaklaşık 3 saatlik bir inceleme yaptı. Olayın cinayet olmasından şüphelenen ekipler, ev içinde ve çevresinde incelemelerini yoğunlaştırdı.

Öztürk’ün evinin karşısındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay saatinde bölgede bulunan iki kişinin hareketlerinin şüpheli olduğunu belirledi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın cinayet olduğunu ve evden hiçbir şeyin alınmadığını belirleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.