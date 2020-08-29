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    Antalya'da evden kaçan Yakup'tan 30 gündür haber alınamıyor

    Oğlunun hareketlerine anlam veremediklerini belirten baba Serhat Altuntaş, 17 yaşındaki Yakup'un sokakta boş boş gezdiğini söyledi.
    • DHA
    • 29.08.2020 - 16:24
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 16:24
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    Antalya'da evden kaçan Yakup'tan 30 gündür haber alınamıyor

    Antalya'da yaşayan 4 çocuklu Altuntaş ailesinin en büyük çocuğu Yakup Altuntaş, kayıplara karıştı.

    Rahatsızlığı olmadığı belirtilen Altuntaş, 9 yaşından bu yana hiçbir sebep yokken evden kaçmaya başladı.

    Her defasında bulunup eve getirilen Altuntaş'ın, evde iki gün kalıp sadece bilgisayar başında vakit geçirip, daha sonra ailesine hiçbir şey söylemeden tekrar çıkıp gittiği belirtildi.

    GİTMEDİKLERİ DOKTOR KALMADI

    Aile, evden kaçmaları önlemek için çocuklarını bugüne kadar onlarca doktor ve hastaneye götürdü ancak bir sonuç alamadı.

    Antalya da evden kaçan Yakup tan 30 gündür haber alınamıyor #1

    "BULUP GETİRİYORUZ, TEKRAR KAÇIYOR"

    17 yaşındaki Yakup'un 9 yaşından bu yana sürekli olarak evden kaçtığını anlatan baba Serhat Altuntaş, oğlunun hiçbir şeyle ilgilenmediğini belirtti.

    Oğlunun kaçmalarına ve davranışlarına bir anlam veremediğini söyleyen baba Altuntaş, "Şimdiye kadar yüzlerce kez evden kaçtı. Bulup getiriyoruz, tekrar kaçıyor. Hiçbir amacı olmadan sokakta boş boş geziyor." dedi.

    Oğlunu çeşitli doktorlara götürdüğünü, fakat sonuç alamadığını belirten Serhat Altuntaş, en son 30 gün önce evden kaçan oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

    Antalya da evden kaçan Yakup tan 30 gündür haber alınamıyor #2

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