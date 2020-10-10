Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, eski dönemlere ait olduğu tespit edilen 1083 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlarını titizlikle yürütmeye devam ediyor.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Güzbağ Jandarma Karakolu ekipleri, N.K.’ye (60) ait evde tarihi eser olduğu bilgisi ulaşarak çalışma başlattı.

1083 SİKKE BULUNDU

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından savcılıktan alınan izinle dün saat 18.30 sıralarında Güzelbağ Mahallesi Yenice mevkiindeki belirlenen adrese baskın düzenledi.

Baskında tarihi eser niteliği taşıyan ve eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen gümüş ile bronz 1083 adet sikke ele geçirildi.

Antalya’da eve yapılan baskında 1083 sikke ele geçirildi VİDEO



MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma, sikkelere el koyarken yaptıkları aramalarda ise ruhsatsız 3 av tüfeği ile 1 tabanca ve bu tabancaya ait 47 adet mermi ele bulundu.

ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili adreste bulunan N. K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan N. K. karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

















