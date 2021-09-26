Antalya'da evi külen dönen şahıs, yaralarına aldırmayıp kedisini bağrına bastı

Antalya'da çıkan bir yangında daire kullanılamaz hale gelirken, ayağından yaralanan ve alevlerin arasından sağ çıkarılan kedisine kavuşan ev sahibi, acısına aldırmadı.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1262 Sokak’taki 7 katlı bir apartmanın 4. kat dairesinde yangın çıktı. Lütfi Çiçek’in kiracı olarak yaşadığı dairenin salon bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenler alevler yükselmeye başladı.

BALKONDAN "YARDIM EDİN" DİYE BAĞIRDI

Mutfakta bulunan Çiçek, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Balkona çıkıp, 'Yadım edin’ çığlıkları atan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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KEDİSİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Yer yer patlamaların yaşandığı evde, kırılan parçalar yola döküldü. Vatandaşlar yangını meraklı gözlerle izledi. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Çiçek’i, bölgedeki esnaf destek oldu. İşyeri içine alınan ve ayağından yaralanan Çiçek, içeride kalan kedisi için yardım istedi.

Bir hayli bitkin ve üzgün olduğu görülen Çiçek’in yanına itfaiye eri tarafından bir süre sonra kedisi getirildi. Kedisini kucağına alıp seven, öpen Lütfi Çiçek, daha sonra yaralarının tedavisi için ambulansa alındı.

DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale gelirken, üst kat dairenin panjurları da zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KEDİSİNİ GÖRÜNCE YARALARINA ALDIRMADAN SARILIP ÖPTÜ

Yangını gören Ahmet Yeşilal, yangının tüpten çıktığını dile getirerek, “Tüpü evde yaşayan kişi banyoya atmış. Yangını söndüremiyor. Sonra balkona çıkıyor, ‘İmdat yardım edin’ diye bağırmaya başladı. Biz itfaiyeyi aradık. Yangın söndürüldü. Kendisini benim dükkana aldım. Ama, ‘kedim var yukarıda onu kurtarın’ dedi. Esnafta yardıma koştu. Kedisini olduğunu söylüyordu sürekli, kendisini unutmuştu. Kedisi getirilince, sarıldı sevdi öptü. Mutlu oldu” dedi.