- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı
Antalya'da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı
- DHA
- 21.07.2021 - 00:35
- Güncelleme : 21.07.2021 - 00:41
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 41 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın zemin katında ev sahibi Sevim A. ile erkek arkadaşı tartışmaya başladı.
EVİ ATEŞE VERDİ
Tartışmanın ardından Sevim A.’nın erkek arkadaşı, iddiaya göre evi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin zemin katta olmasından dolayı pencerelerdeki demir korkulukları kırdı. Ekipler, yangını 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürürken, ev sahibi Sevim A., polis ekiplerine verdiği ifadede erkek arkadaşıyla tartıştığını ve evi ateşe verip kaçtığını iddia etti.
Antalya'da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı VİDEO
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra yaptığı ilk incelemede ev içerisinde 2 ayrı noktanın ateşe verildiğini belirledi.
Polis ekipleri yangınla ilgili çalışmasını sürdürüyor.