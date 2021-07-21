Haberler

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı

Antalya'da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı

4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ev sahibi Sevim A., polise verdiği ifadede yangını erkek arkadaşının çıkardığını iddia etti.