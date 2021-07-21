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    Antalya'da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı

    4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ev sahibi Sevim A., polise verdiği ifadede yangını erkek arkadaşının çıkardığını iddia etti.
    • DHA
    • 21.07.2021 - 00:35
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 00:41
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    Antalya'da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 41 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın zemin katında ev sahibi Sevim A. ile erkek arkadaşı tartışmaya başladı.

    EVİ ATEŞE VERDİ

    Tartışmanın ardından Sevim A.’nın erkek arkadaşı, iddiaya göre evi ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

    Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin zemin katta olmasından dolayı pencerelerdeki demir korkulukları kırdı. Ekipler, yangını 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürürken, ev sahibi Sevim A., polis ekiplerine verdiği ifadede erkek arkadaşıyla tartıştığını ve evi ateşe verip kaçtığını iddia etti.

    Antalya'da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı VİDEO

    Antalya da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı #1

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra yaptığı ilk incelemede ev içerisinde 2 ayrı noktanın ateşe verildiğini belirledi.

    Polis ekipleri yangınla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

    Antalya da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı #2

    Antalya da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı #3

    Antalya da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı #4

    Antalya da evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı #5

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