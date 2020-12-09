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    Antalya'da evin balkonundan yükselen duman, paniğe neden oldu

    Odun ve kömürlerin alev almasıyla birlikte korku dolu anlar yaşandı.
    • İHA
    • 09.12.2020 - 15:48
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 16:12
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    Antalya'da evin balkonundan yükselen duman, paniğe neden oldu

    Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir apartmanda, 3. katının balkonunda bulunan odun ve kömürlerin tutuşmasıyla yangın çıktı.

    Yangın, gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Balkonda bulunan odun ve kömürler birden alev aldı.

    MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

    Durumu fark eden apartman sakinleri ve mahalleli sokağa döküldü.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

    Antalya'da evin balkonundan yükselen duman, paniğe neden oldu ViDEO

    Antalya da evin balkonundan yükselen duman, paniğe neden oldu #1

    BALKONDA KORKUTAN YANGIN

    Yangında, balkonda bulunan odun ve kömürler ile balkon tarafındaki pencere ve kapı tamamen yanarken, odanın girişinde bulunan masa da zarar gördü.

    Soba kovasının içerisindeki ateşin söndürülmeden balkona bırakılmasının, yangına yol açmış olabileceği belirtildi.

    Antalya da evin balkonundan yükselen duman, paniğe neden oldu #2

    Antalya da evin balkonundan yükselen duman, paniğe neden oldu #3

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