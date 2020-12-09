Antalya'da evin balkonundan yükselen duman, paniğe neden oldu

Antalya'da evin balkonundan yükselen duman, paniğe neden oldu

Odun ve kömürlerin alev almasıyla birlikte korku dolu anlar yaşandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir apartmanda, 3. katının balkonunda bulunan odun ve kömürlerin tutuşmasıyla yangın çıktı.

Yangın, gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Balkonda bulunan odun ve kömürler birden alev aldı.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Durumu fark eden apartman sakinleri ve mahalleli sokağa döküldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Antalya'da evin balkonundan yükselen duman, paniğe neden oldu ViDEO

BALKONDA KORKUTAN YANGIN

Yangında, balkonda bulunan odun ve kömürler ile balkon tarafındaki pencere ve kapı tamamen yanarken, odanın girişinde bulunan masa da zarar gördü.

Soba kovasının içerisindeki ateşin söndürülmeden balkona bırakılmasının, yangına yol açmış olabileceği belirtildi.