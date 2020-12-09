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- Antalya'da evin balkonundan yükselen duman, paniğe neden oldu
Antalya'da evin balkonundan yükselen duman, paniğe neden oldu
Odun ve kömürlerin alev almasıyla birlikte korku dolu anlar yaşandı.
- İHA
- 09.12.2020 - 15:48
- Güncelleme : 09.12.2020 - 16:12
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir apartmanda, 3. katının balkonunda bulunan odun ve kömürlerin tutuşmasıyla yangın çıktı.
Yangın, gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Balkonda bulunan odun ve kömürler birden alev aldı.
MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Durumu fark eden apartman sakinleri ve mahalleli sokağa döküldü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.
Antalya'da evin balkonundan yükselen duman, paniğe neden oldu ViDEO
BALKONDA KORKUTAN YANGIN
Yangında, balkonda bulunan odun ve kömürler ile balkon tarafındaki pencere ve kapı tamamen yanarken, odanın girişinde bulunan masa da zarar gördü.
Soba kovasının içerisindeki ateşin söndürülmeden balkona bırakılmasının, yangına yol açmış olabileceği belirtildi.